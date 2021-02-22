Göztepe, Kadıköy’de 20 yıl sonra kazandı

Göztepe, Fenerbahçe’yi deplasmanda 1-0 mağlup ederek 20 yıl aranın ardından Kadıköy’den galibiyetle ayrıldı.

Süper Lig’in 26. hafta maçında Göztepe, Fenerbahçe’ye konuk oldu. Sarı-kırmızılı ekip, 9. dakikada kaptanı Halil Akbunar’ın attığı golle mücadeleden 1-0’lık galibiyetle ayrıldı. Ligde üst üste ikinci galibiyetini alan İzmir temsilcisi bu sonuçla beraber puanını 32’ye çıkararak alt sıralarla puanı farkını açmış oldu.

Göztepe 20 yıl sonra Kadıköy’de galip

Bu maç öncesinde Göztepe, Fenerbahçe’ye karşı son deplasman galibiyetini 16 Mart 2000 yılında oynanan lig maçında 3-2’lik skorla almıştı. Daha sonra Kadıköy’de rakibine 6 kez daha konuk olan sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmalarda 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak yalnızca 1 puan toplayabilmişti. Göztepe, bu maçta elde ettiği 1-0’lık galibiyetle Kadıköy’deki kötü serisini sonlandırmış oldu.

Öte yandan Göztepe, geçtiğimiz hafta sahasında aldığı Medipol Başakşehir galibiyetinin ardından yine bir İstanbul takımına karşı galip gelmiş oldu. İzmir temsilcisi, gelecek hafta sahasında yine bir İstanbul takımı olan Kasımpaşa’yı konuk edecek. (İHA)