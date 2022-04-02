Gözlerine inanamadı: ’25 dakika mücadele ettim’

Kanada’da balık tutarken dev bir balık yüzünden nehirde 25 dakika boyunca sürüklenen Braeden Rouse, 2,5 metrelik balığı gördüğünde şoke olduğunu anlatıyor.

Kanada, British Columbia’daki Fraser Nehri’ne balık tutmaya giden Braeden Rouse, kendini beklenmedik bir maceranın içinde buldu. Rouse, balık tutmaya çalışırken, oltasına takılan ve yaklaşık 2,5 metrelik boyu olan dev balıkla boğuşmaya başladı.

Rouse kanosuna atladı ve karaya çıkana kadar 25 dakika balıkla savaşmak zorunda kaldı.

Rouse o dakikaları şu sözlerle anlatıyor: “Büyük olduğunu biliyordum. Hareket etmeye başlar başlamaz, ‘Tamam, kanoma atlamam gerekiyor’ dedim. Beni akıntıya doğru çekmeye başladı ki bu ilginç. Onunla nehirde yaklaşık 25 dakika mücadele ettim ve sonunda balığı yordum. Şahsen herhangi bir video veya resimde olduğundan çok daha büyüktü; sadece kafasının boyutu, benimkinin iki katıydı.”

Rouse, balıkla mücadelesini “Sinir bozucuydu ama heyecan vericiydi” diye tanımlıyor.