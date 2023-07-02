Gözler TBMM’de: Memur zam teklifinin bu hafta sunulması bekleniyor
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Gözler TBMM’de: Memur zam teklifinin bu hafta sunulması bekleniyor

TBMM’de bu hafta, memur ve emekli maaşlarında artış yapılmasına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifinin Meclis Başkanlığı’na sunulması bekleniyor.

TBMM, 4 Temmuz Salı günü yasama mesaisine başlayacak. Genel Kurul’da bu hafta değişik alanlarda protokolleri içeren 24 ayrı uluslararası sözleşme ele alınacak. Ayrıca, en düşük memur maaşının 22 bin TL olarak belirlenmesi ve emekli aylıklarına enflasyon ve refah payı olarak yapılması öngörülen zamlarla ilgili yasal düzenlemenin bu hafta içinde Meclis Başkanlığı’na sunulması bekleniyor.

Torba yasa teklifi olarak Meclis Başkanlığı’na sunulması planlanan düzenlemenin de TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nun ardından da Genel Kurul gündemine gelmesi bekleniyor. Siyasi partilerin haftalık grup toplantıları da salı ve çarşamba günleri gerçekleştirilecek. (DHA)

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Gözler TBMM’de: Memur zam teklifinin bu hafta sunulması bekleniyor
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