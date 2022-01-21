Gözaltına alınan ünlü oyuncuyla ilgili yeni gelişme

İstanbul’da eski kız arkadaşı Sevcan Yaşar’ı darbettiği iddiasıyla yargılandığı davada ‘kasten yaralama’ suçundan verilen bin 120 lira adli para cezasını ödemediği için hakkında yakalama kararı çıkarılan Sermiyan Midyat, tiyatro oyunu için gittiği Malatya’da gözaltına alındı. Adliyeye götürülen Midyat, cezayı ödedikten sonra serbest bırakıldı.

Bu akşam tek kişilik tiyatro gösterisini sahnelemek üzere hava yoluyla Malatya’ya giden Sermiyan Midyat, Erhaç Havalimanı’nda polis tarafından gözaltına alındı.

İstanbul Kadıköy’de birlikte yaşadığı eski kız arkadaşı Sevcan Yaşar’ı darbettiği iddiasıyla İstanbul Anadolu 25’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davada ‘kasten yaralama’ suçundan verilen ve kesinleşen bin 120 lira adli para cezasını ödemediği için hakkında yakalama karar çıkarılan oyuncu, Akçadağ Adliyesi’ne götürüldü.

Midyat, para cezasını ödedikten sonra serbest bırakıldı.

“GÖZ ÖNÜNDEYİM”

Sermiyan Midyat, serbest kaldıktan sonra Twitter hesabından paylaşım yaptı. Midyat paylaşımında, “Dostlar, uçakta beni görüp de hayal kuran bir işgüzar dedikodusuyla haber yapan araştırmayıcı gazeteciler gözaltına alındığımı yazmış. Merak buyurmayın, gayet göz önündeyim. Harç parası yatmamış vergi dairesine. Asayiş berkemal, akşama Sermiyan Midnight ile görüşmek üzere Malatya” ifadelerini kullandı.

(DHA)