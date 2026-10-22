Gösterge panelindeki uyarı ışıkları, aracın farklı sistemleri hakkında sürücüye bilgi veriyor. Bazı uyarılar kontrol gerektirirken bazıları güvenli bir yerde durmayı gerektirebilir.

Modern otomobillerde gösterge panelinde motor, yağ basıncı, fren sistemi, lastik basıncı ve şarj sistemi gibi farklı alanlara ilişkin uyarılar bulunuyor. Kontak açıldığında bazı ışıkların kısa süre yanması sistem kontrolünün parçası olabilir. Ancak motor çalıştıktan sonra sönmeyen veya sürüş sırasında aniden yanan uyarılar dikkatle değerlendirilmelidir. Işığın rengi ve sembolü önemlidir; yine de her araçta aynı sembolün ayrıntıları farklılık gösterebilir.

Özellikle yağ basıncı veya fren sistemiyle ilgili ciddi bir uyarı görülürse aracı kullanmaya devam etmek tehlikeli olabilir. Sürücü güvenli bir yerde durmalı ve kullanım kılavuzundaki yönlendirmeleri izlemeli.

Motor sıcaklığıyla ilgili uyarılar da göz ardı edilmemeli; aşırı ısınan motora müdahale ederken sıcak parçalar ve basınçlı sıvılar nedeniyle yaralanma riski bulunduğu unutulmamalıdır.

Sarı veya turuncu uyarılar çoğu zaman kontrol gerektiren bir duruma işaret etse de bunların önemsiz olduğu düşünülmemeli. Uyarı ışığının yanıp sönmesi, aracın davranışında değişiklik olması veya güç kaybı yaşanması durumunda güvenli şekilde durup yardım almak gerekebilir.

Aracın marka ve modeline ait kullanım kılavuzu, sembollerin anlamını öğrenmek için en doğru başlangıç noktasıdır.