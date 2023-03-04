Göreceksiniz, bugünden sonra Akşener ortada yoktur!

ABD’nin politikalarını oluşturan hem devlet hem de düşünce kuruluşları, Müslüman coğrafyasını 4’e ayırıyor!

Birincisi; Laik, milliyetçi Müslümanlar yani sol, sosyal demokratlar, laik ve Türkiye ölçeğinde Atatürkçü-ulusalcı Müslümanlar.

İkincisi; siyasal Müslümanlar yani Türkiye ölçeğinde Saadet, Deva ve Gelecek Partisi.

Üçüncüsü, radikal Müslümanlar yani silahlı mücadele verenler

Dördüncüsü ise Türkiye’ye ılımlı İslamcılar diye çevrilen aslı ise kullanışlı Müslümanlar olan dördüncü kesim!

ABD, Büyük Ortadoğu Projesi’nde, kullanışlı Müslümanlar diye adlandırılan “İhvan-ı Müslimin” ile yola devam ettiği tarihi bir gerçektir.

BOP ve dinler arası diyalog eşbaşkanıyım diyen AKP kurucusunun BOP ve İhvan ile ilişkisi ortadadır.

Türkiye, BOP ilk egemen olduğu ve üniter yapısının parçalanması için rejiminin değiştirildiği ilk ülkedir.

20 yıldır yaşadığımız ve bir türlü muhalefetin anlatamadığı gerçek ise budur!

Bu tarihi gerçeklerin ışındığında, Akşener’in Millet İttifakı’ndan ayrılması üzerine, ABD’nin arkasında kapı gibi durduğu AKP’nin ve medyasının yorumlarına bir bakalım.

1. Akşener Batı’nın parlamenter rejimi ele geçireceğini gördü ve ayrıldı!

2. Akşener, Kılıçdaroğlu’nun kazanacak aday olmadığını gördü!

3. 5 parti, İyi Parti’yi kıskaca aldı!

4. Akşener, Kılıçdaroğlu’nun adaylığını kabul etse, partisinin dağılacağını gördü ve hayır dedi!

5. Akşener seçimin ikinci turuna göre hesap yapmaktadır.

Bunlar İyi Parti’nin açıklamaları değil.

Bunlar, Akşener’in konuşmalarından sonra yapılan AKP’li kalemşörlerin yorumları!

Her şeyden önce Millet İttifakı’nın mimarı, Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına bakmak gerekiyor.

“Soframızı büyütmeye devam edeceğiz. Bu sofraya o oturmasın, bu oturmasın diyerek bu ülkeyi toparlayamayız. Türkiye’nin bütün renklerini birleştire birleştire kazanmak için yola çıktık.” diyor.

Görülen o ki Akşener’in iddia ettiği gibi şahsi hırslar Türkiye’ye tercih edilmemiş!

Akşener’in açıklamalarına inanacak yurttaşlarımız da şunu bilsin ki bu aşamadan sonra İyi Parti’nin oylarının büyük bir çoğunluğu AKP, CHP ve DP’ye kayacaktır.

Dolayısıyla İP artık olmayacaktır…

Bülent Gürsoy başta olmak üzere İyi Parti’den istifa edenler bunun kanıtıdır.

Bu seçim, arkasında ABD emperyalizminin eşbaşkanı AKP ile arkasında sadece halkın olduğu Millet İttifakı arasında geçecektir.

İyi Parti’nin milliyetçi, muhafazakâr ve laik tabanının, bu gerçeği göreceğinden şüphem yoktur.

İyi Partili arkadaşlarıma bunu söylemek zorundayım.

Bugünden sonra Türkiye’de yaşanacak hiçbir gündemde Akşener yoktur!

Aslı varken jokere kimse itibar etmez!

Görev yapılmış, ABD emperyalizmine güç verilmiştir…

ABD ile işbirliği içinde olmayan tüm kesimleri, sağduyu ve sabra davet ediyorum!