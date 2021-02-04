Erdoğan siyasi yaşamının acemilik dönemlerinde tabii ki Millî Görüşçü idi…

Hatta Siyasal İslam’ı savunuyordu…

Ama…

Cezaevinden çıkıp Gül, Şener ve Arınç’la birlikte AKP’yi kurduktan sonra…

Birden…

Ükenin ve hatta dünyanın en Müslüman Demokrat siyasetçisi olarak tebarüz etti…

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Henüz milletvekili olmadığı dönemlerde bir gün Kanal D’de Abbas Güçlü’ye konuk oldu…

Kendisine LBGTİ’ye ilişkin görüşlerini soran bir öğrenciye:

“Eşcinsellerin de kendi hak ve özgürlükleri çerçevesinde yasal güvence altına alınması şart” cevabını verdi…

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İktidarının ilk yıllarında en yakın dostlarından biri, Cemil İpekçi idi…

Eşi de yanında olduğu halde Cemil İpekçi ile buluşuyor, sohbet ediyor, birlikte görüntü veriyorlardı…

Bülent Ersoy keza hemen her davetinde mutlaka yer alıyordu…

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Bakanlık verdiği Egemen Bağış’ın, Kuran’ın en uzun, en etkin, en derinlikli suresi Bakara ile dalga geçmesini bile hiç önemsememiş…

“Kişisel görüşü” olarak kabul etmişti…

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Ve o Erdoğan, o döneminde…

Tüm gelişmiş ülke liderlerinin ve medyasının övgülerini alıyor…

Takdir ediliyor…

Ve…

Dinler arası diyalogun…

Ve haliyle…

İnsanlığın kalıcı barışının mimarlarından biri olarak görülüyordu…

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Bugün söylemlerine…

Eylemlerine bakıyorum da…

“Yoksa” diyorum…

Yoksa…

Gördüğümüz Erdoğan bir yanılsama mıydı?..

O Erdoğan hiçbir zaman olmamış mıydı?..

Yoksa…

O Erdoğan zaten yoktu da…

Biz onu “var” gibi mi görüyorduk?…

İBRETİ ALEM OLSUN DİYE TWEETİ KALDIRMIYORLAR…

Süleyman Soylu’nun “Boğaziçi Üniversitesi’nde Kabe-i Muazzama’ya yapılan saygısızlığı gerçekleştiren 4 LGBT sapkını gözaltına alındı…” tweeti için Twitter kararını açıkladı:

Nefret davranışıdır…

Twitter kurallarını ihlaldir…

Ancak…

Tweetin erişime açık kalması kamu yararına olabilir…

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Yani…

Twitter yönetimi dedi ki:

“Nefret suçu işleyen bu tweet ibret-i alem olsun diye burada kalacak. Nazilerin Yahudileri yaktıkları esir kamplarını müze olarak ziyaret edenler nasıl ki Hitler ve onun paralı katillerini kınıyorlarsa… Bu tweetin sahibini de kınayacaklar…”.

ALLAH KİMSEYİ NACİ AĞBAL’IN DURUMUNA DÜŞÜRMESİN

Her ne kadar Erdoğan, kendi atadığı Merkez Bankası yeni başkanını da eleştiriyor gibi görünse de…

Fitch’e göre, Merkez Bankası doğru yolda…

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Ancak…

Yine Fitch’e göre…

Merkez Bankası’nın, tükenen döviz rezervlerini yerine koyması çok uzun zaman alacak…

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Piyasaya girip döviz satın alsa; TL değer kaybedecek…

Rezervleri arttıramazsa dış borç ödemede büyük sorun yaşanacak…

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Enflasyon bir türlü hız kesmiyor…

Faizleri bir kez daha arttırsa piyasadaki durgunluğun yerini “stop etmek” alacak…

Faizleri düşürse enflasyon daha da azacak…

Dolar alıp başını taaa nerelere çıkacak…

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Hay Allah…

Nasıl etsek de kurtulsak şu:

Kedinin kuyruğunu kovalamasına benzeyen ekonomik durumdan…

BANKALARDAN PARA SAHİPLERİNE MESAJ VAR

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 2021 yılı ocak ayında bir önceki aya göre % 1.68, bir önceki yılın aynı ayına göre % 14.97 arttı.

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O kadar acayip bir ülke olduk…

Ekonomimiz o kadar uzak ki ekonomi biliminden…

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Enflasyon artmaya devam ediyor…

Ama…

Bankalar mevduat faizlerini düşürüyor…

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Bankalar.

“Ey vatandaş…

Paralarınızı bize yatırmayın…

Çünkü satamıyoruz…” demek istiyor olabilirler mi acaba?..

MELİH BULU İSTİFA EDER Mİ?..

Melih Bulu’ya Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğünden istifa etmesi tavsiye ediliyor…

Böylece ülke rahatlayacakmış…

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Bu tavsiyede bulunanlar…

Kediye “Al şu ciğeri ama yeme” demek istediklerinin farkında değiller mi?..

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Canlarım be…

Melih kardeşimiz…

“Ülke rahatsız olsun” diye getirildiği görevden istifa edip de neden rahatlatsın ülkeyi?..

Dimi ama…

ATATÜRK NEDEN KLAVYE KULLANMAMIŞTI?..

Melih Bulu’dan “istifa” sorusuna cevap:

“Kılıçdaroğlu da SSK’ya atanmıştı, o neden istifa etmedi?”…

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Bu cevabı veren Melih kardeş yarın bir gün Atatürk’ü şöyle eleştirebilir:

“Atatürk Nutuk’u neden kalemle yazdı?..”.

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Ne alaka mı?..

Canım…

Seçilerek gelmesi gereken yere atanarak getirilen ve…

Bunu…

Bir bürokratın atamasına eşitleyen biri…

Bir gün…

Atatürk’ün Nutuk’u yazarken klavye kullanmayışını da eleştirebilir…