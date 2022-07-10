Gondoldan düşen Ahmet hayatını kaybetti
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Gondoldan düşen Ahmet hayatını kaybetti

Malatya’da bir lunaparkta, arkadaşlarıyla birlikte gondola binen Ahmet Kaya (26), güvenlik kemerinin açılması sonucu düştü. Yaralanan Kaya kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Orduzu Pınarbaşı mesire alanındaki lunaparka giden Ahmet Kaya ile arkadaşları, gondola bindi. Gondol hareket ettikten kısa süre sonra Ahmet Kayanın taktığı güvenlik kemeri açıldı.

Kaya, gondoldan düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırılan Ahmet Kaya, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

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