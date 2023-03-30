Fatih Erbakan, Cumhur İttifakı’na katılırken “…Ülkemizin 60-70 yıl sonra yeniden CHP zihniyetine teslim edilmesine vesile oluruz suçlamasıyla muhatap olmak istemedik…” dedi.

Erdoğan 2003 yılında; Antalya’da, “Üzerimizdeki Milli Görüş gömleğini çıkardık.” dedikten sonra merhum Necmettin Erbakan şunları söylemişti!

“Oradaki toplantıda söyledikleri nedir? Milli Görüş gömleğini çıkartıyoruz. E ne oluyorsunuz?

Gömleksiz oluyorsunuz.

Siz zaten çömleksizdiniz bir de gömleksiz olsanız ne var. Ne gömleği giyeceksiniz?

Bilderberg gömleği, Rotaryen gömleği.

Bunları kendi milletvekillerinize kabul ettiremezsiniz çünkü o milletvekilleri Milli Görüş ocağında yetişmiştir.

Sen onu işbirlikçi yapmak istiyorsun.”

Fatih Erbakan babasının bu sözlerini hatırlar mı bilmem ancak merhum Erbakan’a göre artık Fatih de gömleksizlerin safında yerini aldı…

İnce Kılıçdaroğlu görüşmesi

Kılıçdaroğlu, partileri gezmeye devam ediyor.

Dün de Memleket Partisi’ne ziyaret gerçekleştirdi.

Parlamenter rejime dönüş için çağrıda bulunan Kılıçdaroğlu’nun ziyaretine cevaben, bir TV kanalındaki İnce’nin konuşmalarına bakılınca adaylıktan çekilmeyeceği anlaşılıyor.

İnce, dünkü açıklamalarından sonra muhalif seçmen gözünde artık muhalefet olarak algılanmayacaktır.

Haksız da değiller.

AKP medyasının bu kadar açık bir şekilde destek vermesi de bunun göstergesidir.

Yargıtay’a göre Memleket Partisi’nin üye sayısı 25 bin 132 üyesi var.

114 bin imza toplamış.

Kendisine sorulan bir soruya “ en az CHP’den en fazla AKP’den oy alıyorum” diyen İnce, ikinci turda şansının olacağını söylüyor.

AKP’den gelen imzaların bırakın ikinci turu daha birinci turda AKP’ye geri gideceğini aslında İnce de çok iyi biliyor…

Tabanı, Millet İttifakı ile sandık başında birleşirse 25 bin 132 oy dahi alamayacaktır…