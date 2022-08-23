Goller güzel ama ciddiyet şart

Fenerbahçe maça müthiş seyirci desteği ve üçlü savunma ile başladı.

Adana Demirspor rakip savunmasının arkasına attığı toplarda etkili olmaya çalıştı. Fenerbahçe böyle üç stoperle oynayacaksa bu oyuncuların hızlı olması gerekir.

İlk yarı boyunca Fenerbahçe oyuncuları birbirlerine yardımlaşarak ve açıklarını kapatarak oynadı. Yani iyi bir takım görüntüsü verdi. Ayrıca Anlaşılan Jorge Jesus’un kafasında 18 kişilik bir kadro var ve bu oyuncuları maça göre değiştirerek oynatacak. Ancak öyle bir disiplin ve oyun şekli oluşturmuş ki kim oynarsa oynasın aynı oyun tarzı ve disiplini sahaya yansıtıyor.

Fenerbahçe önde baskı ile oynuyor ancak bu baskıyı ve tempoyu sürekli yapamaz bir takım… O nedenle baskı süresi ve oyunun temposunu ayarlamayı da oyuncularına öğretmeli ve uygulamaya koymalı Jesus Hoca…

Valencia dün yine çok iyi performans sergiledi. Attığı 2 golle adeta ‘santrfor transferine gerek yok’ dedirtti. İkinci yarıda oyun olarak düşüş gösteren sanki başka bir Fenerbahçe vardı sahada. Zajc golü ile iyice rahatlayınca düşüş başladı. Adana DS. hızlı ve çabuk oyuncusu Onyekuru ile etkili olsa da Rakitsky’nin kırmızı kartı ve Alioski’nin harika golü net galibiyeti getirdi.