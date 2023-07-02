Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde serinlemek için girdiği gölette kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Ailesiyle piknik yapmak için Yamaçtepe Mahallesi’ndeki Alleben Göleti Piknik Alanı’na giden ve serinlemek için girdiği gölette kaybolan Suriyeli uyruklu Muhammet Yusuf’u (18) arama çalışması tamamlandı.

Yusuf’un cansız bedeni Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğinde görevli kurbağa adamların katıldığı 10 saatlik çalışmanın ardından bulundu.

Cenaze otopsi işlemleri için Gaziantep Adlı Tıp Kurumu’na gönderildi. (AA)