Gölcük Belediye Başkanlığı sanayi dükkanları satıyor
Gölcük Belediye Başkanlığı, Hisareyn rezerv alanında inşa edilen 23 adet iş yerini, 1 Kasım 2022 tarihinde Gölcük Belediye Başkanlığı Encümen Salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 35/a maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile satacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Şartname, Gölcük Belediyesi Gelir Müdürlüğünden 100 TL karşılığında temin edilebilir. Satılacak iş yerleri sanayi sitesinde yer aldığından, bu dükkanlarda ancak sanayi sitelerinde bulunması gereken türde ve nitelikte işyerleri faaliyette bulunabilir.
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