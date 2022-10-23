Gölcük Belediye Başkanlığı sanayi dükkanları satıyor

Gölcük Belediye Başkanlığı, Hisareyn rezerv alanında inşa edilen 23 adet iş yerini, 1 Kasım 2022 tarihinde Gölcük Belediye Başkanlığı Encümen Salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 35/a maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile satacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Şartname, Gölcük Belediyesi Gelir Müdürlüğünden 100 TL karşılığında temin edilebilir. Satılacak iş yerleri sanayi sitesinde yer aldığından, bu dükkanlarda ancak sanayi sitelerinde bulunması gereken türde ve nitelikte işyerleri faaliyette bulunabilir.

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