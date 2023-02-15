Göçük altında 2 saat kaldı: Çıkınca komşularını kurtardı

Hatay’da, depremde ailesiyle kaldığı göçük altından 2 saat sonra kendi imkanlarıyla kurtulan Kemal Dede (42), Çocuklarımı memleketim Trabzon’a gönderdim. Ben sokakta kalıyorum. Binadakilerin hangi katta oturduğunu bildiğim için gitmedim, arama kurtarma çalışmalarına yardım ediyorum. 12 kişiyi sağ olarak çıkardık” dedi.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremden en çok etkilen illerden Hatay’da oturan Kemal Dede, yıkılan binanın enkazında kaldı. Dede ve ailesi, göçük altından kendi imkanlarıyla çıktı. Ailesini memleketi Trabzona gönderen Kemal Dede, kendisi ise kurtarma çalışmalarına katılmak için kentte kaldı.

Şu an komşularının kurtarılması için çalışmalara katılan Dede, şöyle konuştu:

”4’üncü kattaydım. Çatı katıyla birlikte 7 kat. Ben yatak odasında uyuyordum. 14 yaşındaki ikiz kızlarım ve eşim salonda uyuyordu. Sarsıntıyla uyandım. Hemen salona geçtim. Orada çok arttı şiddeti. Binamız eski olduğu için de yıkılacağını anladık. Deprem hem alttan hem sağdan sola salladığı gibi en son birkaç saniye durdu. Dinamit koymuş gibi patlama oldu ve yerle bir olduk. Binanın yıkıldığını anladık. Göçük altında 2 saat kadar kaldım. Çöktüğümüzde üst katımdaki komşularım bizim dairedeydi. Katlar birleşmiş. Kendi çabalarımızla çıkmaya çalıştık. Tuğla yığınlarını birbirimizin üzerinden kaldırdık. Kendi imkanlarımızla çıktık. Biz çıktığımızda benim 4’üncü kattaki evim yolla aynı seviyedeydi. ”

‘KURTARMA ÇALIŞMALARINA YARDIM EDİYORUM’

15 komşusunun yaşamını yitirdiğini belirten Dede, ”Hala göçük altında öğretmen arkadaşım enkaz altında. Diğer Ahmet adlı komşum cihazlarla ses duydular ve onu yaşıyor umuduyla çalışmalar devam ediyor. Allah’tan ümit kesilmez. Çocuklarımı memleketim Trabzon’a gönderdim. Ben sokakta kalıyorum. Binadakilerin hangi katta oturduğunu bildiğim için gitmedim. Arama kurtarma çalışmalarına yardım ediyorum. 12 kişiyi sağ olarak çıkardık. Diğerlerinin kurtarılması için hala çalışmalar devam ediyor ” diye konuştu.

(DHA)