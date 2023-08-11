Göçmenleri ölüme göndermişler
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Göçmenleri ölüme göndermişler

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca motoru sökülerek, Türk karasularına geri itilen lastik bottaki 62 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botta kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye TCSG-8 ve KB-20 isimli Sahil Güvenlik botları gönderildi. Ekipler, Yunanistan unsurlarınca motoru sökülerek, Türk karasularına geri itilen lastik bottaki, aralarında çocukların da olduğu 62 kaçak göçmeni kurtardı.

Kaçak göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

(DHA)

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