Göçmenler ‘Yunanistan’ diye Çıplak Ada’ya bırakıldı
Haberler Gündem

Göçmenler ‘Yunanistan’ diye Çıplak Ada’ya bırakıldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, balıkçıların Çıplak Ada’da fark ettiği, aralarında kadın ve çocukların da olduğu Kongo uyruklu 36 kaçak göçmen kurtarıldı. Göçmenlerin, Yunanistan’a bağlı olduğu söylenerek adaya bırakıldıkları ortaya çıktı.

Ayvalık ilçesinde, sabah saatlerinde balığa çıkan Gökhan Yalav ve Şevki Kuş, Çıplak Ada’da bir grup kaçak göçmen olduğunu fark edip, durumu Sahil Güvenlik’e bildirdi. Deniz yoluyla bölgeye giden ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Kongo uyruklu 36 kaçak göçmeni kurtardı.

Balıkçılar, göçmenlerin kurtarılma anlarını, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Göçmenlerin, Yunanistan adası denilerek dün gece Çıplak Ada’ya bırakıldığı tespit edildi. Karaya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi’ne gönderilmek üzere jandarmaya teslim edildi.

(DHA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Yolcu olarak bindiği minibüste şoförün 10 bin TL’sini çaldı

Yolcu olarak bindiği minibüste şoförün 10 bin TL’sini çaldı

Üç aylık eşe satırla saldırı girişimi anbean görüntülendi

Üç aylık eşe satırla saldırı girişimi anbean görüntülendi

Veli Ağbaba: Ağır hasarlı binalara hafif hasarlı raporu verildiği iddiaları var

Veli Ağbaba: Ağır hasarlı binalara hafif hasarlı raporu verildiği iddiaları var

Göçmenler ‘Yunanistan’ diye Çıplak Ada’ya bırakıldı
Gündem