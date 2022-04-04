Göçmen kaçakçılığına 7 tutuklama

Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde düzenlenen 8 ayrı operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan11 şüpheliden 7’si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde “Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti” yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik olarak Müdürlüğümüz Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 28 Mart 2022 – 3 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılan 8 ayrı operasyonda; 11 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 7 şahıs tutuklanmıştır. Ayrıca suçta kullanılan 4 araca da el konulmuştur. Van Emniyet Müdürlüğü olarak ilimiz genelinde ülkemize yasa dışı yollardan giren düzensiz göçmenlerin ve düzensiz göçmenlerin ülkemize girişlerini organize eden şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir” denildi. (İHA)