Gitti ‘Nas’ geldi ‘Pas…’

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk dönüşü yaptığı açıklamada “Faizi düşürdük, daha da düşüreceğiz. Kademeli olacak’’ demişti. Piyasalar da bu açıklama sonrası, mevduata verilen faizin düşürüleceği yönünde bir beklentiye girmişti. Ancak bu kez öyle olmadı. Merkez Bankası, beklentilerin aksine faizi düşürmedi ve 14’te sabit tuttu.

‘FAİZ LOBİSİ’NE NE OLDU?

AKP’nin istekleri doğrultusunda kararlar almasıyla bilinen Merkez Bankası’nın son tavrı, iktidarın düne kadar “Nass’’ diyerek topluma kabul ettirmeye çalıştığı faiz politikasından geri adım attığını gösteriyor. Bildiğiniz üzere, AKP Genel Başkanı Erdoğan “Nass’ta faiz yok, faizleri sıfırlayacağız’’ diye defalarca tekrarlamış, AKP medyası da birdenbire “faiz lobisi’’ni keşfetmişti.

Merkez Bankası’nın dün açıkladığı “Faizi 14’te sabit tutma’’ kararı, ekonomi çevrelerinde “pas’’ olarak adlandırılıyor. Demek ki; artık Nass’ı değil, ‘pas’ı konuşacağız.

Neden mi?

Nedeni çok basit…

Erdoğan, yeni bir faiz indirme kararının, hükümete güvenmeyen ve bu yüzden bankadaki TL’sini henüz dövize çevirmeyenlerde de ters etki yaratacağını gördü. Eğer faizleri bir kez daha indirseler, bankalarda tutulan TL cinsi mevduatların son kısmı da dövize dönüşecekti. Bu da doların ve euronun yeniden yükselişe geçmesi, TL’nin değerinin sıfırlanması demekti.

Erdoğan ve yakın çevresi, 2021 yılının Eylül ayından beri uyguladıkları bu politikanın, krizi daha da derinleştireceğini gördü.

AKP’NİN GERÇEK KORKUSU

Çünkü; bu kriz, doları ve euoruyu daha da yükseltecek ve artık hiç kimsenin ithalat yapamayacağı, dolayısıyla üretemeyeceği bir duruma sebep olacaktı. Zira; Türk ekonomisi üretim yapabilmek için ‘dışa bağımlı’ bir hale getirildi. Türk iş insanları ihracat yapabilmek için, yoğun bir şekilde ithalat yapmak zorundalar. Öyle ki; ihracatımızın yüzde 76’sını, dışarıdan aldığımız mallarla gerçekleştirebiliyoruz.

Bunun anlamı şu:

MB eğer dün de faizi indirse, dolar 16 TL’nin üzerine çıkacak ve belirsizlikten ne yapacağını şaşırmış olan iş insanları kapılarına kilit vurmak zorunda kalacaktı. Ayakta kalmayı başaranlar ise üretim için ihtiyaç duydukları malları, yükselen dolar ve euroyla yeni kur üzerinden almak zorunda kalacaktı. Dolayısıyla, üretim maliyetleri daha da artacak, bu da enflasyonu patlatacaktı.

AKP iktidarı nihayet bu gerçeği gördü ve bugüne kadar atıp tuttuğu “faiz indirme politikası’’ndan ‘şimdilik’ vazgeçti. Kısacası, enflasyonun kontrol edilemez bir hale geleceği korkusu, AKP’ye geri adım attırdı.

SÖNEN OCAKLAR NE OLACAK?

Diyebilirsiniz ki; ‘Peki o halde, bugüne dek uygulanan bu politika yüzünden iflas eden, batan, borçlanan, hayatı kayan kişilerin zararlarını kim tazmin edecek?’

Hatta buna ek olarak “Bu saçma politikanın yarattığı zararların üstünü örtmek için kamu bankaları ve MB’den satılan milyarlarca doların hesabını kim verecek?” sorusu da sorulabilir.

O halde cevabı biz verelim: “Bu sorular da pas geçilecek… Tıpkı diğer sorular gibi… “

Çünkü artık ‘Nass’ değil ‘Pas’ dönemine girdik.