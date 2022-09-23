Giresun Dereli’de satılık fındık bahçeleri
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Giresun Dereli’de satılık fındık bahçeleri

777 Sayılı Dereli Tarım Kredi Kooperatifi mülkiyetindeki Giresun’un Dereli ilçesi Maden köyünde bulunan fındık bahçeleri satışa çıkarıldı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İhale 11 Ekim 2022 tarihinde Dereli Mahallesi Mehmet Yumak Sokak No: 30/A adresindeki 777 Sayılı Dereli Tarım Kredi Kooperatifinde gerçekleştirilecek. İstekliler, İhale şartnamesini Kooperatif’ten temin edebilirler.

İsteklilerin, şartnamede istenilen belgeler ile birlikte kapalı zarf teklif mektuplarını içeren dosyayı 10 Ekim 2022 Pazartesi günü saat 17:00’ye kadar 777 Sayılı Dereli Tarım Kredi Kooperatifi’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

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Giresun Dereli’de satılık fındık bahçeleri
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