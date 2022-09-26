Giderayak düşman kazanmak istemiyor…

Devletteki kariyerine 16. Louis’nin dışişleri bakanı olarak başlayan ünlü diplomat ve siyaset insanı Talleyrand…

1789 yılında yapılan ihtilal sonrasında…

Ve fakat bu defa…

İhtilal Rejiminin:

Dışişleri Bakanı olarak devam etti görevine…

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Daha sonra Napolyon’un dışişleri bakanlığını yapan Talleyrand…

Onun sürgüne gönderilmesinden sonra:

Bourbon Kraliyet Hanedanı’nın dışişleri bakanı oldu…

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“Süngüyle pek çok şeyi yaptırabilirsiniz, ama üstüne oturamazsınız” sözünü…

Napolyon sürgüne gönderildikten sonra…

Ve:

“Çok zeki ve kabiliyetli ama ne yazık ki terbiyesiz ve eğitimsiz” dediği Napolyon için söylediği sanılıyor…

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84 yıllık hayatı boyunca:

Çok düşmanı olsa da…

O, hiç kimseye düşman olmadı…

Ya da hiç kimse onun için:

“Talleyrand bana düşman” demedi…

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Dinle ve tanrı ile arası hiç iyi değildi…

Hiç evlenmedi…

Kendisi gibi hiç evlenmeyen kız kardeşiyle birlikte yaşadı…

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80’li yaşlardan sonra sağlığı bir türlü düzelmedi…

İşte o süreçte…

Koyu ve katı bir Katolik olan kız kardeşi…

Dinden uzaklaşan ağabeyine pek çok defa sitem etti…

Dine dönmesini istedi…

Ama…

Nafile…

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Ve bir gün Talleyrand yatağa düştü…

Geçirdiği hastalığın da etkisiyle inlerken…

Kız kardeşi başucunda bir süre İncil okuduktan sonra:

“Kıymetli ağabeyim…” dedi… “Son nefesini vermeden önce lanetle şu şeytanı da Tanrı’nın yanına huzur içinde git…”.

Talleyrand gözlerini zorla da olsa araladı…

Mırıldandı:

“Giderayak düşman yaratmanın zamanı değil hemşire?..”.

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sozcu.com.tr’de yayımlanan bir haberde…

Erdoğan’ın BM kürsüsünden yaptığı açıklama için:

“Geçen yıllara göre tonunu yumuşatması dikkat çekti” deniliyor…

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Bence, giderayak…

Düşman kazanmak:

İstemiyor…

Düşünelim

Canlarım…

Medyanın:

Dünyadaki olayların gelişim seyrini etkileme gücü:

Hiç mi yok yani?..

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Meselâ…

Rusya’nın, Ukrayna’yı işgal girişimi…

Sadece…

Siyasetçilerin inatlaşmalarının sonucu mu?..

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Bu işgal girişiminde…

Medyanın…

Bu inatlaşmaları: Abartması…

Ve hatta…

Kaşımasının hiç mi etkisi olmadı?..

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Ben:

“Düşünelim” diyorum…

Kime oy verirler

Erdoğan’a muhalefet yapıyormuş gibi algı yaratmaya çalışan kimileri…

“Mansur Yavaş aday olmazsa oy vermem…”.

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Kimileri:

“Ekrem İmamoğlu aday olmazsa oy vermem…” derken…

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Kimileri ise:

“Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa oy vermem…”.

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Kimileri:

“İlhan kesici aday olursa oy vermem…”.

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Kimileri:

“Abdullah Gül aday olursa oy vermem…”.

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Kimileri:

“Abdüllatif Şener aday olursa oy vermem…” diyorlar.

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Bu seçmenlere sormak lâzım:

Erdoğan…

Zamanında yapılacak bir seçimde:

Aday olamayacağına göre…

Millet İttifakı…

Soylu’yu…

Ya da…

Nebati’yi aday gösterirse mi:

Oy

verirsiniz?..

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Ya da: Metin Külünk’ü…

Hatta: Egemen Bağış’ı…

Ya siz?..

Canlarım…

Acaba…

Bütün dünya medyası…

Çin ve Hindistan’ın…

BMGK toplantısında…

Putin’e yaptığı:

“Ukrayna’daki savaş bitmeli” çağrısını…

Birinci gündem maddesi yapsa…

Ve…

Çağrıya destek verse…

Barış için:

Etkili olmaz mı?..

★

Ben: “Olur” diye düşünenlerdenim…

Ya siz?..

Öyle ya da böyle

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu…

Pandemi döneminde ne yapacaklarını bilemediklerini itiraf ettikten sonra diyor ki:

“Oda başkanları üyelerin sıkıntısını, derdini her gün bana bildirdiler. Ben de gece 21.00’e kadar topladım ve ilgili bakana, Cumhurbaşkanımıza, ilgili bürokrata, bunu çözecek kimse, ona ilettim…”.

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Buraya kadar iyi iş yapmış Rifat Bey…

Ya ondan sonra ne olmuş?..

Onu da şöyle açıklıyor:

“Şunu gururla söyleyeyim, pandemi döneminde bana 220 tane talebiniz olmuş. 220 talebin yüzde 97’si ama öyle ama böyle çözüldü…”.

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Canlarım…

“Ama öyle ama böyle çözüldü” denilen sorunların hiçbiri:

Çözülmemiştir…

Çünkü…

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Bir sorun ya biter…

Ya da:

Olduğu gibi devam eder…

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Rifat Bey…

Reis’in tepkisinden korktuğu için:

“Bana gelen taleplerin hiçbirisi tam olarak çözülmedi, sürüncemede bırakıldı…” demek yerine:

“Öyle ya da böyle çözüldü” diyor…

Ceza olarak

AKP’nin trol ordusunda “onbaşı” olarak görev yapan Misvak Dergisi…

Tweet hesabında anket sonucu yayınladı…

Ve…

Gördüğünüz gibi…

“Kimin yanındayız?” sorusuna…

Kendi takipçilerinin bile:

%73’ü: Kılıçdaroğlu…

%27’si ise: Erdoğan…

Cevabını verdi…

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Bakalım…

Bu çıkan sonucu yayınladıkları için:

Kaç aylık maaşını kesecekler…

Büyük iyilik

Erdoğan, ekonomideki felaket tablosunu eleştirenlere…

“Faiz sebep enflasyon netice” abesliğinde bir cevap verdi:

“Yollar tıklım tıklım dolu…”.

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Erdoğan’ın kendisine yapacağı…

En büyük iyilik…

Ekonomi konusunda:

Hiç konuşmamak…