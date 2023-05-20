Gıdadan zehirlendiği iddia edilen 6 aylık bebek öldü
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Gıdadan zehirlendiği iddia edilen 6 aylık bebek öldü

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, gıdadan zehirlediği iddia edilen 6 aylık bebek hayatını kaybetti.

Ortakent Mahallesi’nde yaşayan anne İ.S, çocukları 6 aylık U.S, kızı K.S. ve oğlu S.T.S’nin fenalaşması üzerine hastaneye gitti.

Annesinin sütünden zehirlendiği ileri sürülen 6 aylık U.S, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Bebeğin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

K.S’nin hastanedeki müdahalesinin ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenildi.

Tedavileri devam eden anne ile oğlunun ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. (AA)

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Gıdadan zehirlendiği iddia edilen 6 aylık bebek öldü
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