Gezi teknesi alabora oldu
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Gezi teknesi alabora oldu

Bartın’ın İnkumu beldesi sahilinde alabora olan gezi teknesindeki 6 kişilik aile, cankurtaran ve çevredekilerin müdahalesi ile kurtarıldı; o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tatil beldesi İnkumu’da etkili olan kuvvetli rüzgar sırasında oluşan dalgalar nedeniyle, saat 16.00 sıralarında kıyıya 50 metre açıkta içinde 1’i çocuk, 6 kişinin bulunduğu gezi teknesi alabora oldu. Bölgedeki cankurtaranlar, kurtarma çalışması başlattı.

Teknenin altında kalan 6 kişilik aile, çevredekilerin de yardımıyla kurtarıldı. O anlar, cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Denizden çıkarılıp olay yerinde ilk müdahalesi yapılan aile bireylerinin durumlarının iyi olduğu belirtildi. Devrilen tekne de halatla kıyıya çekildi. (DHA)

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