Gezi davasında 8 sanık için yurtdışı yasağı

İstinaf Mahkemesi’nin Gezi Olayları’na ilişkin Osman Kavala’nın da aralarında bulunduğu 9 sanığın beraat etmesine ilişkin kararı bozmasının ardından İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, 8 sanık hakkında yurtdışına çıkış yasağı getirdi. Mahkeme, sanıklar Ayşe Mücella Yapıcı, Ali Hakan Altınay, Çiğdem Mater Utku, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Aksakoğlu ve Yiğit Ali Ekmekci hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmasına karar verdi. İlk duruşma, 21 Mayıs’ta yapılacak.

Gezi davasında beraat kararlarının İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi’nce 22 Ocak 2021’de bozulmasının ardından dosya, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Mahkemece düzenlenen tensip zaptında, bozma ilamının kesin niteliği dikkate alınarak kuvvetli suç şüphesinin bulunması ve yargılama safahatı dikkate alınarak sanıklar Ayşe Mücella Yapıcı, Ali Hakan Altınay, Çiğdem Mater Utku, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Aksakoğlu ve Yiğit Ali Ekmekci’nin yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına karar verildi.

Kararda, Osman Kavala’nın başka suçtan tutuklu bulunması nedeniyle hakkında bu aşamada tedbirde bulunmasına yer olmadığına da hükmedildi.

Üst mahkemenin “Çarşı grubuna açılan Dolmabahçe davası ile Osman Kavala’ya Gezi davasında verilen beraat kararından sonra açılan ‘Anayasanın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ davalarının mevcut dava ile birleştirilmesinin mahkemece değerlendirilmesi gerektiği” şeklindeki kararını dikkate alan mahkeme, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 2014/201 esas sayılı dosyasının (Beşiktaş’taki Başbakanlık Çalışma Ofisine ‘Çarşı’ ve diğer bazı gruplarca taş ve molotofla saldırılması eylemlerine ilişkin) akıbetinin Yargıtay’dan sorulmasını da kararlaştırdı.

Mahkeme, İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki 2020/298 esas sayılı dosyanın (Osman Kavala hakkındaki ‘Anayasanın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçu) bozma ilamındaki hususlar incelenip iade edilmek üzere mahkemeye gönderilmesi için de müzekkere yazılmasına hükmetti.

İLK DURUŞMA 21 MAYIS’TA

İlk duruşmanın 21 Mayıs’ta, Çağlayan’da yapılmasına da karar verildi. (DHA)