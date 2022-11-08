Gevaş Abalı Kayak Tesisleri kiraya veriliyor

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Gevaş Abalı Kayak Tesisleri’nde bulunan kayak odası, teleski, telesiyej ve kafeteryayı, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile ihale edilerek 4 aylığına kiraya verecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İhale 17 Kasım 2022 Perşembe günü Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacak. İhale şartnamesi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde görülebilir.

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