Geri manevra yapan minibüsün altında kaldı
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Geri manevra yapan minibüsün altında kaldı

Tekirdağ’da geri manevra yapan minibüsün altında kalan Mustafa Savaş (88), hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Kapaklı ilçesi Bahçelievler Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi’nde meydana geldi. Caddede yürüyen Mustafa Savaş, geri manevra yapan Ebubekir Acar’ın kullandığı 59 ABB 932 plakalı minibüsün altında kaldı. Sürücü durumu fark etmeyince, Savaş aracın altında metrelerce sürüklendi. Yoldan geçen birinin fark edip uyarması üzerine Ebubekir Acar, aracını durdurdu. Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin incelemesinde, Mustafa Savaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Savaş’ın cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan minibüs sürücüsü Ebubekir Acar’ın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)

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Geri manevra yapan minibüsün altında kaldı
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