Şarkıcı Cengiz Kurtoğlu’nun İstinye’deki bir mekanda katıldığı doğum günü partisinde, Orhan Gencebay ve bazı sanatçılar hakkındaki aşağılayıcı yorumda bulunduğu gerekçesiyle darp edildiği iddia edilen işletmeci Mustafa Can, “Elinde servis bıçağı vardı, kendimi geri çekilmesem bıçak boğazıma gelirdi” diyerek şikayetçi oldu.

Ünlü şarkıcı Cengiz Kurtoğlu oyuncu Tolga Yücenin doğum günü partisinde işletmeci Mustafa Can ile tartışmıştı. İddiaya göre aralarında çıkan tartışma sonrası Cengiz Kurtoğlu, Mustafa Cana yumruk atmıştı. Olaylı gecenin ardından işletmeci Mustafa Can şikayette bulunması üzerine Cengiz Kurtoğlu hakkında “Basit yaralama” ve “Hakaret” suçundan 7 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebiyle dava açılmıştı. İstanbul 55. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen ikinci duruşmaya, şikayetçi Mustafa Can gelirken, sanık Cengiz Kurtoğlu katılmadı. Cengiz Kurtoğlunun avukatı, sanatçının konser programı sebebiyle durşmaya katılamadığını belirtti.

“KALK MASADAN DEYİP KÜFÜR ETTİ”

Duruşmaya gelen şikayetçi Mustafa Can, 71 yaşında olduğunu bu olayın neden yaşandığını halen anlayamadığını belirterek “Romanların seslerindeki özel yeteneklerinden bahsettim. Aşağılamak değil, övmek amaçlıydı. Cengiz Beye ‘Orhan Gencebay da Romanlık varmış doğru mu’ dedim. Ellerini yumruk yaparak dişlerini sıkarak ‘Kalk masadan diyerek küfür etti. Ne olduğunu anlamadım. Tolga Yüce ve ve diğerleri beni kaldırıp apar topar götürdü” dedi. Dışarı çıktıktan sonra Esra Sönmezerin kendisini sakinleştirdiğini ve tam gitmek üzereyken Cengiz Kurtoğlunun üzerine doğru geldiğini ifade eden Mustafa Can, “Cengiz yanında 3-4 kişiyle üstüme geldi. Sinkaflı küfürler ediyordu. Esra önüme geçti. Onun yanındakilerden biri Esrayı aradan çekti ve bir başka kişi benim arkadan ellerimi tuttu. Servis bıçağı elindeyken yumruk attı. Servis bıçağı gördüğüme eminim. Bir kere sallayınca bıçak burnuma geldi, kendimi geri çekerken ikinci kez salladı, bu kez sol yanağıma geldi. Yüzümden kan gelince karakola gittim. Polisler beni hastaneye götürdükten sonra ifademi aldılar. Burnumdaki kesi derindi. Yüzümdeki kesi derin değildi. Geri çekilmeseydim boğazıma gelecekti. Yaşanan olay nedeniyle yüzümde iz kaldı. İz yüzünden Rusyaya tedavi olmaya gittim, özel tedavileri gördüm” diyerek şikayetçi oldu.

MÜZİSYEN ESRA SÖNMEZER TANIK OLARAK DİNLENDİ

Duruşmada, doğum günü partisinde bulunan Esra Sönmezer tanık olarak dinlendi. Müzisyenlik yaptığını söyleyen Sönmezer ifadesinde, taraflarla arkadaşlık bağının olmadığını, doğum günü partisinde aynı masada bulunduklarını ifade ederek “Masada herkesin önünde alkol vardı. Şikayetçi ve sanıkta alkol vardı. Tartışma konusunu tam bilmiyorum. Masa kalabalıktı başkalarıyla muhabbet ediyordum. Cengiz Bey aniden çok sinirlendi. Masadakiler sakinleştirmeye çalıştı. Ben Tolgayla birlikte Mustafayı dışarı çıkardım. Cengiz Beyi havuzun oraya götürdüler. Orada sinkaflı küfürler ediyordu. Daha sonra Cengiz Bey Mustafa Cana doğru koştu. Ben araya girdim. Kollarından tuttum Yapma ağabey dedim. O esnada göz göze geldik. Başka bir şahıs beni aradan çekti. Cengiz Kurtoğlu Mustafaya yumruk attı. Saniye farkla kurtuldum. Loş bir ortamdı, elindeki bıçağı ben görmedim. Sadece Mustafanın yüzünde çizik şeklinde bir kanama gördüm” dedi.

ADLİ TIPTAN RAPOR ALINACAK

Hakim, Kurtoğlu’nun avukatına “Son kez süre veriyorum, konserini duruşmaya göre ayarlasın” uyarısında bulundu. Cengiz Kurtoğlunun bir sonraki celse hazır edilmesine karar veren hakim, yaşanan olay sonucu şikayetçi Mustafa Canın yüzündeki izin sabit olup olmadığı yönünde Adli Tıp Kurumundan rapor alınmasına karar verdi. Duruşma ertelendi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 22 Kasım 2021de doğum günü partisinde Cengiz Kurtoğlu ve Mustafa Can aynı masada oturduğu ve orada tanıştıkları yer aldı. Şikayetçi Mustafa Canın, sanatçı Orhan Gencebay hakkında yaptığı yorumlar nedeniyle gerginlik yaşandığı belirtilen iddianamede, Cengiz Kurtoğlunun Cana yönelik sinkaflı küfür ve hakarette bulunduğu ve yüzüne yumruk attığı belirtildi. İddianamede, müştekinin beyanında sanığın elindeki bıçak ile saldırdığı yönünde şikayet etmiş olsa da olay yerindeki kameralardan iddianın asılsız olduğu tespit edildiği anlatıldı. Cengiz Kurtoğlunun ifadesinin yer verildiği iddianamede, Mustafa Canı uygun bir dilde uyardığını fakat hakaretlere devam etmesi üzerine eliyle ağzını kapattığını bu esnada tırnağının çizmiş olabileceğini ileri sürdü. Cengiz Kurtoğlunun “Basit yaralama” ve “Hakaret” suçundan 7 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

(DHA)