Gereken yardımın gelmesi için

Son 14 yıldır…

Türkiye’nin en güzel yerleşim yerlerinden birinde…

Neredeyse tamamına yakınının:

İstanbul ve Ankara başta olmak üzere diğer büyük şehirlerden gelip yerleştiği:

“Emekliler beldesi” Akyaka’da yaşıyoruz…

★

Burada bile insanların:

Yüzleri gülmüyor…

İnsanlar gergin…

Bir kibrit atsanız:

Alev alacak:

Ocak gibi…

★

Dün sabah…

Uzunluğu 200 metreyi geçmeyen çarşı boyunca:

Yürüdüm…

★

Yurttaşlar arasında…

Selamlaştığım birkaç kişi hariç:

Yüzü gülen yoktu…

★

“İnsanı güldüren de ağlatan da söyleten de akıldır (Zihin)” demişti lise müdürümüz (Aynı zamanda (sosyoloji/psikoloji öğretmenimizdi) Selâhattin Ünsal…

★

Yüzleri gülmeyen, gergin insanları çaktırmadan gözlemlerken…

Önce öğretmenimizin söylediği o söz geldi aklıma…

Sonra da:

M.S. 121 – 180 yılları arasında yaşayan imparator filozof Marcus Aurelius’u…

Ve:

“Ruh ölümsüzdür, beden ise ancak akıl ile değerlidir. Kişi aklı ile bedenini yönetemez noktaya gelmişse, bedenini ruhuna yük yapmasının hiçbir anlamı yoktur” deyişini hatırladım…

★

Kendi kendime:

Ve acıyla:

Gülümsedim…

★

Filozof imparator diyordu ki:

“Tabiata uygun…

Ve fakat:

Ölüm gerçeğinden korkmadan…

Tasalanmadan

Olgunlaşmış bir yemiş gibi yaşa…

Unutma ki…

Mutluluğun en büyük engeli:

Ölüm korkusudur…”.

★

Bu kadar çok mutsuz insanın hepsinin…

“Ölümden korktukları için mutsuz” olup olamayacaklarını düşündüm…

Bana çok mümkünmüş gibi gelmedi…

★

Ama be canlarım…

(Geneli) Her sabah:

“Battık, bittik, biz adam olmayız, huzur yüzü görmeden öleceğiz” diye ağlaşarak uyanan…

★

Her gece ağlaşarak başını yastığa koyan bir toplum:

Huzur yüzü görmez…

Fakat…

★

“Mücadelemi yapabilmek için güçlü olmalıyım…

Güçlü olmak için sağlıklı olmalıyım…

Sağlıklı olmak için:

Kuruntu, endişe, kuşku ve kaygı yaşamamalıyım…

Yani:

Umutlu olmalıyım” diye başlanırsa güne…

★

Gece yatarken de:

“Allah’ım yarın çok işim var… Sağlıklı ve güçlü olarak uyanmama yardım et” diye konursa başlar yastığa…

O sesin mutlaka duyulacağına…

Ve…

Gereken yardımın geleceğine:

İnanıyorum…

Yine onlar kazandı

Gözleri göremeyen vatandaşlarım beni affetsinler lütfen…

Onlardan bir deyimi hatırlatarak başlayacağım yazıma…

“Körün istediği bir göz Allah vermiş iki göz…”.

★

2015 Haziran-2015 Kasım arasındaki seçim yenileme sürecinde…

Terörde kaybettiğimiz yurttaşlarımız…

AKP’yi yeniden tek başına iktidar yapmıştı…

★

Tabii ki:

“Terörü AKP yarattı” demiyorum…

Ama…

Teröristlerin katlettiği o şehitlerimiz:

AKP’nin bile beklemediği kadar büyük bir seçim başarısı getirmişti…

★

İsveç’te önce:

Erdoğan’ın maketini…

Sonra da…

Rusya yanlısı bir Danimarkalının:

Kuran’ı Kerim’i yakması…

Erdoğan’ın ve cumhur ittifakının yelkenlerini:

Doldurmuş olabilir…

★

Bu iki menfur olayı AKP planlamış olmasa da:

Yapılacak kamuoyu araştırmalarında(!).

Erdoğan…

Ve…

Cumhur İttifakı’nın kârlı çıktığını duyarsam:

Şaşırmam…

Bazen oluyor

Agatha Cristie’nin roman kahramanı Hercule Poirot’ya söylettiği…

Ama…

Türkiye kamuoyunun ilk kez…

Prof. Mahir Kaynak’tan duyduğu ünlü teori:

“Cinayeti işleyen/işleten, cinayetten çıkarı olandır…”.

★

Bazen ise:

Hiç alâkası bile olmayanlar…

Başkasının işlediği…

Ya da işlettiği cinayetten:

Kazanabiliyor…

Sanıyor…

Devlet Bahçeli:

“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tekrar aday olamayacağını iddia edenler hukuk cahilidir”.

★

Saygıdeğer hukukçular…

Lütfen gülmeyin:

Kimseye de söylemeyin…

O kendini halen:

“İktidar ortağı” sanıyor…

Kıskandı mı

Erdoğan için yaptığı dalkavukluklarıyla tanınan AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir:

“Tayyip ağabey Türkiye’nin başında, dünyanın lideri. Biz Tayyip ağabeye ihaneti bırak ayakkabısını yalamamız lazım…” diyen AKP Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız’ı:

“Haddini aşan bir konuşma” diyerek:

Eleştirdi…

★

Yağcılıkta…

Kendisinden daha mahir…

Daha “sınır tanımaz” birisi çıktığı için:

Kıskanmış olabilir mi?..

Kime benzer

Çin’de bir adam tarlasını sürüyordu…

O sırada bir tavşan hızla yanından geçti…

Ve…

Tarlanın ortasındaki ağaca çarptı, öldü…

★

Çiftçi…

Pulluğunu bir kenara bıraktı…

Başka bir tavşanın gelip ağaca çarpmasını bekledi…

Günlerce aynı ağaca baktı…

Ama…

Bir başka tavşan asla gelip o ağaca çarpmadı…

★

Çiftçi…

Diğer köylülerin de:

Alay konusu oldu…

★

M.Ö. üçüncü yüzyılda yaşayan Çinli filozof Han-Fei-tzu bu kıssayı anlattıktan sonra şöyle dedi:

“Halkını eski krallıkların politikalarıyla yönetmek isteyen bir hükümdar, tavşanın çarpıp öldüğü ağaca bakan çiftçiye benzer…”.

Dünün tweeti

Bahadır Kaleağası

@Kaleagasi

Addis Ababa, 2015

Afrika Birliği toplantısı

Başkan Obama bazıları otoriter liderlerin gözlerinin içine bakarak konuşuyor:

“2. dönemim bitiyor, 8 yıl yeterli, aday olsam yine kazanırım ama Anayasa var, ülkeme başka türlü hizmet mümkün, uzayan iktidar demokrasiyi istismar eder…”.

Günün doğrusu

Sanırım Van Gogh söylemişti:

“Dünya kötü insanların şiddetinden değil, iyi insanların sessizliğinden acı çekiyor…”.

★

Yaşadığımız bu süreçte…

Ve…

İlle de bizim için:

Ne kadar doğru…