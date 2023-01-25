Gereken yardımın gelmesi için
Son 14 yıldır…
Türkiye’nin en güzel yerleşim yerlerinden birinde…
Neredeyse tamamına yakınının:
İstanbul ve Ankara başta olmak üzere diğer büyük şehirlerden gelip yerleştiği:
“Emekliler beldesi” Akyaka’da yaşıyoruz…
★
Burada bile insanların:
Yüzleri gülmüyor…
İnsanlar gergin…
Bir kibrit atsanız:
Alev alacak:
Ocak gibi…
★
Dün sabah…
Uzunluğu 200 metreyi geçmeyen çarşı boyunca:
Yürüdüm…
★
Yurttaşlar arasında…
Selamlaştığım birkaç kişi hariç:
Yüzü gülen yoktu…
★
“İnsanı güldüren de ağlatan da söyleten de akıldır (Zihin)” demişti lise müdürümüz (Aynı zamanda (sosyoloji/psikoloji öğretmenimizdi) Selâhattin Ünsal…
★
Yüzleri gülmeyen, gergin insanları çaktırmadan gözlemlerken…
Önce öğretmenimizin söylediği o söz geldi aklıma…
Sonra da:
M.S. 121 – 180 yılları arasında yaşayan imparator filozof Marcus Aurelius’u…
Ve:
“Ruh ölümsüzdür, beden ise ancak akıl ile değerlidir. Kişi aklı ile bedenini yönetemez noktaya gelmişse, bedenini ruhuna yük yapmasının hiçbir anlamı yoktur” deyişini hatırladım…
★
Kendi kendime:
Ve acıyla:
Gülümsedim…
★
Filozof imparator diyordu ki:
“Tabiata uygun…
Ve fakat:
Ölüm gerçeğinden korkmadan…
Tasalanmadan
Olgunlaşmış bir yemiş gibi yaşa…
Unutma ki…
Mutluluğun en büyük engeli:
Ölüm korkusudur…”.
★
Bu kadar çok mutsuz insanın hepsinin…
“Ölümden korktukları için mutsuz” olup olamayacaklarını düşündüm…
Bana çok mümkünmüş gibi gelmedi…
★
Ama be canlarım…
(Geneli) Her sabah:
“Battık, bittik, biz adam olmayız, huzur yüzü görmeden öleceğiz” diye ağlaşarak uyanan…
★
Her gece ağlaşarak başını yastığa koyan bir toplum:
Huzur yüzü görmez…
Fakat…
★
“Mücadelemi yapabilmek için güçlü olmalıyım…
Güçlü olmak için sağlıklı olmalıyım…
Sağlıklı olmak için:
Kuruntu, endişe, kuşku ve kaygı yaşamamalıyım…
Yani:
Umutlu olmalıyım” diye başlanırsa güne…
★
Gece yatarken de:
“Allah’ım yarın çok işim var… Sağlıklı ve güçlü olarak uyanmama yardım et” diye konursa başlar yastığa…
O sesin mutlaka duyulacağına…
Ve…
Gereken yardımın geleceğine:
İnanıyorum…
Yine onlar kazandı
Gözleri göremeyen vatandaşlarım beni affetsinler lütfen…
Onlardan bir deyimi hatırlatarak başlayacağım yazıma…
“Körün istediği bir göz Allah vermiş iki göz…”.
★
2015 Haziran-2015 Kasım arasındaki seçim yenileme sürecinde…
Terörde kaybettiğimiz yurttaşlarımız…
AKP’yi yeniden tek başına iktidar yapmıştı…
★
Tabii ki:
“Terörü AKP yarattı” demiyorum…
Ama…
Teröristlerin katlettiği o şehitlerimiz:
AKP’nin bile beklemediği kadar büyük bir seçim başarısı getirmişti…
★
İsveç’te önce:
Erdoğan’ın maketini…
Sonra da…
Rusya yanlısı bir Danimarkalının:
Kuran’ı Kerim’i yakması…
Erdoğan’ın ve cumhur ittifakının yelkenlerini:
Doldurmuş olabilir…
★
Bu iki menfur olayı AKP planlamış olmasa da:
Yapılacak kamuoyu araştırmalarında(!).
Erdoğan…
Ve…
Cumhur İttifakı’nın kârlı çıktığını duyarsam:
Şaşırmam…
Bazen oluyor
Agatha Cristie’nin roman kahramanı Hercule Poirot’ya söylettiği…
Ama…
Türkiye kamuoyunun ilk kez…
Prof. Mahir Kaynak’tan duyduğu ünlü teori:
“Cinayeti işleyen/işleten, cinayetten çıkarı olandır…”.
★
Bazen ise:
Hiç alâkası bile olmayanlar…
Başkasının işlediği…
Ya da işlettiği cinayetten:
Kazanabiliyor…
Sanıyor…
Devlet Bahçeli:
“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tekrar aday olamayacağını iddia edenler hukuk cahilidir”.
★
Saygıdeğer hukukçular…
Lütfen gülmeyin:
Kimseye de söylemeyin…
O kendini halen:
“İktidar ortağı” sanıyor…
Kıskandı mı
Erdoğan için yaptığı dalkavukluklarıyla tanınan AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir:
“Tayyip ağabey Türkiye’nin başında, dünyanın lideri. Biz Tayyip ağabeye ihaneti bırak ayakkabısını yalamamız lazım…” diyen AKP Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız’ı:
“Haddini aşan bir konuşma” diyerek:
Eleştirdi…
★
Yağcılıkta…
Kendisinden daha mahir…
Daha “sınır tanımaz” birisi çıktığı için:
Kıskanmış olabilir mi?..
Kime benzer
Çin’de bir adam tarlasını sürüyordu…
O sırada bir tavşan hızla yanından geçti…
Ve…
Tarlanın ortasındaki ağaca çarptı, öldü…
★
Çiftçi…
Pulluğunu bir kenara bıraktı…
Başka bir tavşanın gelip ağaca çarpmasını bekledi…
Günlerce aynı ağaca baktı…
Ama…
Bir başka tavşan asla gelip o ağaca çarpmadı…
★
Çiftçi…
Diğer köylülerin de:
Alay konusu oldu…
★
M.Ö. üçüncü yüzyılda yaşayan Çinli filozof Han-Fei-tzu bu kıssayı anlattıktan sonra şöyle dedi:
“Halkını eski krallıkların politikalarıyla yönetmek isteyen bir hükümdar, tavşanın çarpıp öldüğü ağaca bakan çiftçiye benzer…”.
Dünün tweeti
Bahadır Kaleağası
@Kaleagasi
Addis Ababa, 2015
Afrika Birliği toplantısı
Başkan Obama bazıları otoriter liderlerin gözlerinin içine bakarak konuşuyor:
“2. dönemim bitiyor, 8 yıl yeterli, aday olsam yine kazanırım ama Anayasa var, ülkeme başka türlü hizmet mümkün, uzayan iktidar demokrasiyi istismar eder…”.
Günün doğrusu
Sanırım Van Gogh söylemişti:
“Dünya kötü insanların şiddetinden değil, iyi insanların sessizliğinden acı çekiyor…”.
★
Yaşadığımız bu süreçte…
Ve…
İlle de bizim için:
Ne kadar doğru…