“Gerçek masayı Türkiye Değişim Partisi seçime 4-5 ay kala kuracak”

Türkiye Değişim Hareketi Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, “Biz bu masalarının kurulmasının çok erken buluyoruz. 6lı masa oturdu, 6lı masa kalktı. 6lı masada kim milletvekili olacak, kim seçilecek, orada makamlar ve mevkiler konuşuldu. Çok masalar kurulur, çok masalar değişir. Gerçek masayı inşallah Türkiye Değişim Partisi seçime 4-5 ay kala kuracak” dedi.

Türkiye Değişim Hareketi Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Balıkesir’in Bandırma ilçesindeki Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi önünde basın açıklaması yaptı.

Mahkumlar için af çağırısında bulunan Sarıgül, “Türkiye Değişim Partisi olarak 9 Nisanda, bir af çağrısında bulunduk. Af çağrımız toplumun her kesiminde ses getirdi. Bakanlar kurulumuza çok teşekkür ediyorum. Özellikle 90 bin kişiyi ilgilendiren pandemi koşullarında 2,5 yıldır dışarıda bulunan kader mahkumlarının süreleri uzatıldı, cezaevleri de gerçekten rahatladı. Şimdi anneleri güldürmek için, çocukları güldürmek için, babaları, anneleri sevindirmek için bir toplumsal barış affına ihtiyaç var. Bizim istediğimiz af çağrısı kesinlikle ve kesinlikle siyasi bir af çağrısı değil, vicdani bir af çağrısıdır. Pandemi koşulları nedeniyle çevrim içi yargılamalar oldu, bazı gözden kaçan konular oldu. İnanıyorum ki bu çağrımızın vicdani bir çağrı olduğuna, bütün siyasi partilerin bu çağrımıza cevap vereceğine ve kader mahkumlarını bir kere daha sevindireceğimize inanıyorum. Bu evlatlar çıktıktan sonra onların toplumla el ele olabilmeleri için psikolojik destek vermemiz lazım” dedi.

ÇOK MASALAR KURULUR, ÇOK MASALAR DEĞİŞİR

Millet İttifakını da eleştiren Sarıgül, “Biz bu masalarının kurulmasının çok erken buluyoruz. İktidar partisi 6lı masayı ofsayta düşürdü. 1,5 yıldır Türkiye işsizliği konuşmadı, engellileri, emeklileri, akaryakıt fiyatlarını, doğal gaz fiyatlarını, elektrik fiyatlarını, EYT’lileri konuşmadı. 6lı masa oturdu, 6lı masa kalktı. 6lı masada kim milletvekili olacak, kim seçilecek, orada makamlar ve mevkiler konuşuldu. İktidarın da parmağına yağ çalındı. Orada tamamen bir iktidarın oyunu olduğunu görüyorum. Türkiye Değişim Hareketinin masalarında EYT’liler, engelliler, evde çalışan kadınlar olacak ve gerçekten çoluğunun çocuğunun rızkını kazanmak için sabahın erken saatlerinde yollara düşen TIR şoförleri, kamyon şoförleri ve tarımda çalışan çiftçilerimiz inşallah olacak. Siyasette 2 artı 2, 4 etmez. Çok masalar kurulur, çok masalar değişir. Gerçek masayı İnşallah Türkiye Değişim Partisi seçime 4-5 ay kala kuracak. Türkiye iki ittifaka mahkum olmayacak kadar son derece büyük ve enerjik bir ülkedir. Biz Türkiye Değişim Partisi olarak siyasi partilerle iş birliği, güç birliği yapacağız ama bunları kamuoyunun önünde değil, en son aşamada bittikten sonra kamuoyu ile paylaşacağız. Çünkü biz masaları kurarak Türkiye’nin gerçek sorunlarını gündemden düşürüp iktidarın ekmeğine yağ çalmak istemiyoruz” diye konuştu.

(DHA)