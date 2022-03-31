Genç şarkıcı hayatını kaybetti: ‘O bizim kardeşimizdi’

2009’da The Wanted adlı müzik grubuyla adını duyuran sonra da kariyerine solo olarak devam eden 33 yaşındaki Tom Parker hayatını kaybetti.

Britanyalı müzik grubu The Wanted, İngiliz şarkıcı Tom Parker’ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Grubun Instagram hesabından yapılan açıklamada, “O bizim kardeşimizdi, hissettiğimiz kayıp ve üzüntü kelimelerle ifade edilemez” denildi.

Parker’ın eşi Kelsey Hardwick de Instagram hesabında yaptığı paylaşımda ölüm haberini doğruladı ve “Çok üzgünüz. Tom dünyamızın merkeziydi ve bulaşıcı gülümsemesi ve enerji dolu varlığı olmaksızın bir hayatı hayal edemiyoruz. Tedavisi boyunca bize destek veren herkese çok teşekkürler. O sonuna kadar savaştı. Seninle gurur duyuyorum!” ifadelerine yer verdi.

İleri evre beyin tümörü teşhisi konulan Parker bir süredir bu hastalıkla mücadele ediyordu.

“BUNU SÖYLEMENİN KOLAY BİR YOLU YOK”

2018 yılında Kelsey Hardwick ile evlenen ve iki çocuğu olan Parker, hastalığını sosyal medya hesabından “Şimdi bunun nedenini açıklama zamanı. Bunu söylemenin kolay bir yolu yok ama beyin tümörü teşhisi konuldu. Tedavi de çoktan başladı” sözleriyle duyurmuştu.