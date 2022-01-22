Genç kızın üzerine 6 katlı binanın çatısından kar kütlesi düştü

Karabük’te kaldırımda yürürken genç kızın üzerine çatıdan kar kütlesi düştü. Panik içerisinde düştüğü yerden kalkan kız, bir iş yerine girerken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bayır Mahallesi Fevzi Fırat Caddesinde önceki gün kaldırımda yürüyen 3 kadından birinin üzerine 6 katlı binanın çatısında biriken kar kütlesi düştü. Yere yığılan genç kız, panik içerisinde ayağa kalkıp, diğer 2 kadınla birlikte iş yerine sığındı. Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)