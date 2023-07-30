Genç kızı öldüren şüpheli kendini vurdu

Antalya’nın Kepez ilçesinde, genç kızı tabancayla öldüren zanlı, aynı silahla kendisini yaraladı.

B.C. (23), Göksu Mahallesi 6862 Sokak’ta tartıştığı M.G.’ye (25) tabancayla ateş etti. Olay yerinden koşarak ayrılan B.C, yaklaşık 500 metre ileride aynı silahla kendini vurdu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı M.G’yi Kepez Devlet Hastanesine, B.C’yi ise yakındaki özel hastaneye götürdü. Genç kız, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Hastanede tedavisi süren şüpheli B.C’nin, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. (AA)