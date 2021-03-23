Genç kız yaşadığı dehşet anlarını anlattı: Çaresizdim, çok korktum

Kütahya’da eski sevgilisi tarafından zorla araca bindirilerek kaçırılan ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) sayesinde kurtarılan 19 yaşındaki E.Ü. yaşadıklarını anlattı. Genç kız, “Çaresizdim, çok korktum” dedi.

Cumartesi günü Zafertepe Mahallesi’nde eski sevgilisi Ö.K. tarafından zorla araca bildirilerek kaçırılan E.Ü., “Kursa gitmek için evden çıktım. O sırada eski sevgilim Ö.K., beni zorla araca bindirdi. Bu sırada ısrarla KADES’e arka arkaya basarak yardım istedim. Eski sevgilim hakkında uzaklaştırma kararı vardı. Israrla tıkladım. Beni zorla arabaya bindirdi. KADES’e tıkladığımı anlayınca bana vurmaya başladı. Korktuk, çaresizdim. Burnum kırıldı. Polis ekipleri gelerek beni kurtardı. Şikayetçi oldum.

Kadınlara korkmamalarını söylemem. Benim durumunda olan kadınların KADES’i kullanarak kendilerini korumalarını istiyorum. Kadınlar KADES kullanarak kendilerini güvende hissedebilirler” diye konuştu.

Şüpheli Ö.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kütahya E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. (İHA)