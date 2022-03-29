Genç kaleci 3. kez yakalandığı lösemi savaşını kaybetti

Belçika ekibi Cercle Brugge’de forma giyen 28 yaşındaki Miguel Van Damme, 3. kez yakalandığı lösemi nedeniyle hayatını kaybetti.

Belçika Ligi ekiplerinden Cercle Brugge altyapısından yetişen ve takımının formasını giyen 28 yaşındaki kaleci Miguel Van Damme, tedavi gördüğü lösemi nedeniyle hayata gözlerini yumdu.

2016-2017 sezonu öncesi sağlık kontrolünden lösemi teşhisi konulan Belçikalı oyuncu, 2020 yılının Eylül ayında aynı hastalığa 3. kez yakalandı. Kanserin 3. kez geldiğini ve bu kez tedavinin sonuçsuz kalacağını açıklayan Miguel Van Damme, bu sabah hayatını kaybetti.

Geçen yıl Mayıs ayında eşi Kyana Dobbelaere ile birlikte Camille adında bebeklerini kucaklarına alan çifti ölüm ayırdı. Belçika basını, Van Damme’a baba olacağını öğrendikten sadece iki gün sonra hastalığının tedavisinin olmadığının söylendiğini iddia etti.

Eşi Dobbelaere, Instagram’dan yaptığı paylaşımda, “Sevgili eşim, babamız dün gece son maçına gitti. Bu maç artık kazanılamayacak bir maçtı. Aslan gibi savaştın. Birçokları için örmek oldun. Sakin ol sevgilim, kazandığından fazlasını kazandın, artık tüm acılardan kurtuldun” diyerek yaşadığı üzüntüsünü ifade etti.

Cercle Brugge da resmi siteden uzun bir açıklama yayınlayarak, “Bir süredir işlerin iyi gitmediğini bilsek de, hissettiklerimizi anlatmaya kelimeler yetmez” ifadesine yer verdi.