Gelir kapısı oldu: Karış karış sahilleri arıyorlar!

Yazın Karadeniz’in hırçın sularında serinleyenlerin düşürdüğü ziynet eşyaları dedektörle altın arayanlar için gelir kapısı oluyor.

Dünyanın en güzel sahillerine sahip olan Türkiye’de son dönemde dedektörle altın arama işi oldukça moda. Özellikle Akdeniz ve Ege gibi çok turist gelen yerlerde moda olan dedektörle ziynet eşyası arama işi Samsun’da da yavaş yavaş popüler olmaya başladı. Dedektör taşımanın ve arama yapmanın sadece SİT alanlarında yasak olduğunu ifade eden Serhat Aker, Samsun sahillerinde düşürülen ve kaybolan ziynet eşyalarını arayarak kendisine ek gelir sağlıyor.

“Sahilde dedektörle altın aramak yasak değil”

Dedektörle kaybolan altınların aranmasının yasak olmadığını belirten Serhat Aker, “İlk zamanlarda sahil kısmında altın aramayla alaka biz de sıkıntı yaşıyorduk. Sonrasında CİMER’e yazı yazdım. Sahilde altın arama hakkında herhangi bir yasa olmadığı hakkında Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Müze Müdürlüğünden cevap geldi. Yasak olmadığını öğrenince de sahilde rahat bir şekilde ziynet eşyası arayabiliyoruz. Ege ve Akdeniz sahillerinde zaten aktif bir şekilde altın aranıyor. Karadeniz sahillerinde de yavaş dedektörle ziynet eşyası aranmaya başlandı. Vatandaşlar da ilgi gösteriyor. Güzel bir hobi olduğu için bizler de akşamları sahile gelerek dedektörle arama yapıyoruz” dedi.

“Hem sahiller temizleniyor hem de gelir kapısı oluyor”

Yaptıkları arama sonucu sahillerin temizlendiğini ve ek gelir elde ettiklerini vurgulayan Aker, “Dedektör ile sahilde arama yaptığımızı görenler sürekli olarak, ‘Ne arıyorsunuz, ne buluyorsunuz’ gibi sorular soruyor. Yaptığımız aramalarda genelde yüzük, altın, gümüş, madeni paralar ve takı eşyaları buluyoruz. Kumdan her şey çıkabiliyor. Bir defasında kumdan kocaman araba motoru parçası bile çıktı. Bu şekilde sahiller hem temizlenmiş oluyor hem de birilerine maddi faydası olmuş oluyor. Sahillerde bu işi yapabilmek için bir detektöre bir de küreğe ihtiyaç var. Dedektör fiyatları da bin 500 TL’den başlayıp yukarıya doğru çıkıyor. Kadınlar bu işe çok rağbet gösteriyor” diye konuştu.

Öte yandan sahilde altın arayan kişilerin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Müze Müdürlüğü’ne yazdıkları dilekçelere verilen cevaplarda Samsun sahillerinde dedektörle altın aranması konusunda kısıtlayıcı bir hüküm bulunmadığı belirtildi.

(İHA)