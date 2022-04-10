Gelir İdaresi Başkanlığı avukat alacak
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Gelir İdaresi Başkanlığı avukat alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı KPSS P3 puan türünü dikkate alarak sözlü sınav ile 11 avukat alacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Gelir İdaresi Başkanlığı taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ın Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince, yapılacak sözlü sınav esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen görev yerlerine Avukat pozisyonu için toplam 11 (on bir) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Sözlü sınav 30 Mayıs 2022 tarihinde Ankara’da yapılacaktır.

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Gelir İdaresi Başkanlığı avukat alacak
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