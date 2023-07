Gelecek Partisi ve Saadet Partisi Meclis’te grup kurma kararı aldı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Meclis’te ortak grup kurma çalışmalarıyla ilgili Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu ziyaret etti.

Ziyaretin ardından konuşan Davutoğlu, “14 Mayıs seçimleri sonrası ortaya çıkan karamsar tabloyu dağıtmak, dağınıklık görüntüsünü ortadan kaldırmak, yeni iş birliği imkanlarını ve ittifak imkanlarını ortaya çıkarmak ve en önemlisi de iktidarın yanlışlıkları karşısında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin denetim gücünü artırmak üzere iki parti olarak birçok konuda karşılıklı fedakarlıklar yaparak önemli bir adım attık. Bu da Saadet-Gelecek ittifakı adı altında yeni bir çalışmayı birlikte yürütme kararlılığıdır” dedi. Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu da “Türkiye sathında çok daha eskiden beri teşkilatlanmış bir yapıya sahip olduğu için nezaket gösterdiler, bizim amblemimiz altında birleşerek Meclis’te bir grup oluşturmaya karar verdik, müştereken karar verdik. Meclis’te en ciddi çalışmaları yapan, en verimli çalışmaları yapan grup inanıyorum ki bu grup olacak” dedi.

“Bugün burada 14 Mayıs, 28 Mayıs seçimlerinden sonra siyasi hayatımızın en önemli gelişmesine şahit oluyoruz. Seçimler partiler için sadece iktidara gelme ya da muhalefet görevini üstlenme fırsatları değildir, seçimler aynı zamanda milletin mesajının doğru anlaşılması, doğru yorumlanması gereken bir sınav niteliğindedir. Bu bağlamda biz Gelecek Partisi olarak seçim sonrası parti içinde çok kapsamlı istişarelerde bulunduk, Saadet Partisi kendi içinde kapsamlı istişarelerde bulundu ve siyasi tabloyu birlikte değerlendirdiğimizde şu iki sonuca ulaştık:

“TBMM’NİN DENETİM GÜCÜNÜ ARTIRMAK ÜZERE KARŞLIKLI FEDAKARLIKLAR YAPARAK ÖNEMLİ BİR ADIM ATTIK”

Birincisi, siyasi iktidar her türlü devlet imkanını kullanarak, montaj videolar dahil her türlü siyasi ahlaksızlığa başvurarak iktidarını sürdürme iznini milletten aldığı kanaatine sahibim. Ve bu sebeple de sürdüre geldikleri yanlışlıkları, yolsuzlukları, adaletsizlikleri sanki ibra etmiş gibi bir psikolojiyle hiçbir kendilerini bir iç muhasebeden geçiren bir adım atmaksızın, yorum yapmaksızın yoluna devam etme düşüncesi içinde. Yani statükoyu sürdürmeye çalışıyor. Buna mukabil muhalefet partileri, her biri kendi içinde muhasebesini yaptı, değerlendirmeler yapıyor. Hepsinin çalışmalarına saygı duyuyor ve hepsine ‘hayırlı olsun’ diyoruz bu yeni dönemde. Biz de değerlendirmeye baktığımızda kendi açımızdan, seçmenimizin bize verdiği en önemli mesaj, asla dağınıklığa izin vermeden güçlü alternatiflere ihtiyaç duyduğu mesajıdır. Bugün Türkiye’de seçmenler aslında çok büyük bir oy farkı olmaksızın ve bir anlamda değişim arzularını da tahkim edecek şekilde yüzde 48 gibi yüksek bir oyla değişim yönünde oy kullanmış olmasına rağmen güçlü alternatifler görmek arzusunda. 14 Mayıs seçimleri sonrası ortaya çıkan karamsar tabloyu dağıtmak, dağınıklık görüntüsünü ortadan kaldırmak, yeni iş birliği imkanlarını ve ittifak imkanlarını ortaya çıkarmak ve en önemlisi de iktidarın yanlışlıkları karşısında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin denetim gücünü artırmak üzere iki parti olarak birçok konuda karşılıklı fedakarlıklar yaparak önemli bir adım attık. Bu da Saadet-Gelecek İttifakı adı altında yeni bir çalışmayı birlikte yürütme kararlılığıdır.

“YEREL SEÇİMLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE GELECEĞİMİZİ ŞEKİLLENDİRECEK ÖNEMLİ BİR GÖREV”

Gelecek Partisi ve Saadet Partisi milletvekilleri ortak bir grup çalışması içine girecekler. Bugün grup dilekçesi talebi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne iletilecek. Her parti milletvekili kendi kimliklerini korumakla birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında bir devre için Saadet Partisi grubu olarak faaliyet gösterecekler. Grup Başkanı Gelecek Partisi’nden olacak, görev dağılımlarının esasları tespit edildi. Bütün bu hususlarda tam bir mutabakat içindeyiz. Görüş ayrılıklarımız, görüş farklılıklarımız siyasi partiler arasında doğaldır ama şu anda Türkiye’deki atmosfer bir araya gelmeyi, görüş farklılıklarına rağmen iş birliği yapabilmeyi ve ortada söz konusu olan bu dağınıklığı ve karamsarlığı giderecek adımlar atmayı zorunlu kılıyor. Bu konuda değerli dostum ve gerçekten siyasetimizde de bir tecrübe timsali olan Karamollaoğlu’yla birçok görüşmeler yaptık ve bu adımı atmayı Türkiye’de özellikle önümüzdeki yerel seçimler de dahil olmak üzere geleceğimizi şekillendirecek önemli bir görev olduğu kanaatiyle bugün bu protokole imza attık. Önümüzdeki hafta ilk grup toplantımızı da birlikte yapacağız ve milletimize mesajlarımızı bu grup toplantısında vereceğiz.”

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu’nun ardından açıklamalarda bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu da şunları söyledi:

“ÜLKEMİZ İÇİN, MİLLETİMİZ İÇİN BİR İHTİYAÇ”

“Seçimler yapıldı, beklediğimiz neticeyi elde edemedik ama her şeye rağmen de önemli bir merhale katettik kanaatindeyiz. Meclis’te bir araya geldiğimiz zaman grup oluşturacak kadar milletvekilimiz var ve biz bir araya gelmeyi ülkemiz için, milletimiz için bir ihtiyaç olarak gördük. Çünkü Meclis bugüne kadar dışarıda, kürsülerde, mitinglerde dile getirdiğimiz konuların artık siyasete de daha etkili olacak tarzda gündeme getirileceği bir ortamı bize bahşediyor ancak bu ortamı iyi değerlendirebilmek için de bir grup kurulmasına ihtiyaç var. Tek tek milletvekillerimiz başka türlü de belki fikirlerini, düşüncelerini gündeme getirebilirlerdi ama grup olmadan yapılacak olan çalışmalar çok ama çok zayıf kalıyor genelde Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında yapılan bu çalışmalar.

“BİZİM AMBLEMİMİZ ALTINDA BİRLEŞEREK MECLİS’TE BİR GRUP OLUŞTURMAYA KARAR VERDİK”

Milletvekilliği yapan, iktidarda bulunan, ülkeyi yöneten, bu tecrübeye sahip olan kardeşlerimiz başta Sayın Davutoğlu olmak üzere bu konuyu en az bizler, bizden çok daha biliyor. Onlar da bir fedakarlıkta bulundular, Türkiye sathında çok daha eskiden beri teşkilatlanmış bir yapıya sahip olduğu için nezaket gösterdiler, bizim amblemimiz altında birleşerek Meclis’te bir grup oluşturmaya karar verdik, müştereken karar verdik. Meclis’te en ciddi çalışmaları yapan, en verimli çalışmaları yapan grup inanıyorum ki bu grup olacak. Fikirlerde bazı farklılıkların olmasını bakış açısına göre değerlendirmek mümkün. Bunu bir çatlak vesilesi, ayrım vesilesi olarak görmek de mümkün, bir zenginlik olarak da görmek mümkün. Aslında farklı fikirlerin olması, farklı kanaatlerin olması birlikte çalışıldığı müddetçe büyük bir zenginliktir diye düşünüyorum. Bundan dolayı da hepimiz aynı çatı altında seçime girdik, şartlar öyle gerektirdi. ‘Niye böyle oldu?’ diye bunu sorgulayanlar var, herkes sorgulayabilir ama herhalde aynı çatı altında seçime girmemiş olsaydık bu neticenin alınması pek mümkün gözükmüyordu. Fakat bundan sonraki seçimlere biz eğer birlik, beraberlik içinde, yine bu ittifakları sürdürerek girebilirsek çok daha güzel neticeler alacağımıza inanıyorum. Sesimiz daha gür çıkacak Meclis’te. Fikirlerimiz, düşüncelerimiz hükümetin de diğer siyasi partilerin de alacakları kararlarda etkili olacak, buna samimi olarak inanıyorum. Bugün Meclis’te arkadaşlarımızla bir araya geleceğiz, ilk grup toplantımızı da önümüzdeki hafta büyük ihtimalle Meclis tatile girmeden gerçekleştireceğiz.”

İki parti ayrıca Saadet-Gelecek İttifakı’nın Meclis’te kuracağı ortak grupla ilgili şu ortak açıklamayı yayımladı:

“14/28 Mayıs seçimlerinin sonuçlarını ve halkın bize verdiği mesajları değerlendiren Gelecek ve Saadet partileri;

Geniş toplum kesimlerinin önüne daha güçlü bir alternatif koyabilmek, siyasi yelpazedeki dağınıklığı giderebilmek, muhalefetin TBMM’deki denetim gücünü artırabilmek, genel seçimler sonrası oluşan alternatifsizlik duygusuna dayalı karamsar toplumsal psikolojiyi dağıtarak yeni bir umut ve vizyon dalgası oluşturmak, yerel seçimlere hazırlıkları daha etkin şekilde yürütebilmek, iktidarın milli ve manevi değerlerimizi istismar ederek sürdürdüğü otoriter yolsuzluk düzenine karşı siyasi ahlak başta olmak üzere ortak değerlerimizi siyasi hayatımıza egemen kılmak, yanlış ekonomik politikaların yol açtığı yoksullaşma süreci ile büyük bir çoğunluğu açlık sınırının altında yaşamak zorunda bırakılan halkımızın gür sesi olmak, temel hak ve özgürlükler bağlamında siyasi çıkarları değil insan onurunu ve adaleti yücelten bir siyasi iklimin oluşmasını sağlamak, iktidarın kutuplaştırmaya, sloganlara ve kaba hakaret diline dayalı siyaset yöntemine karşı ortak aidiyet bilincine, akla, vicdana ve siyasi nezakete dayalı bir siyaset yöntemine öncülük edebilmek amacıyla ‘Saadet-Gelecek İttifakı’ adı altında bir ittifak kurmuşlardır. İttifak, Meclis çalışmalarının yanı sıra 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde de ‘seçim ittifakı’ dahil her türlü iş birliğini kapsamaktadır.

Bu çerçevede Gelecek ve Saadet Partisi milletvekilleri 28. Yasama Dönemi’ne birinci devre süresince Saadet Partisi bünyesinde bir grup kuracaklardır. Birinci devre sona erdiğinde partiler iş birliğinin şekli ve sürecini yeniden değerlendireceklerdir. Oluşacak grubun Grup Başkanı Gelecek Partisi adına seçilen bir milletvekili olacak, iki Grup Başkan vekilliğinin birisi Saadet Partisi milletvekilleri, diğeri Gelecek Partili milletvekilleri arasından seçilecektir. Grup oluştuktan sonra idari amirliği ve katip üyeliği gibi gruba tahsis edilecek yeni siyasi makamlara, komisyon üyeliklerine ve diğer TBMM kadrolarına da ehliyet ve liyakat temelinde iki parti arasında adil bir şekilde atamalar yapılacaktır.

Genel Başkanlar ‘Saadet-Gelecek’ ittifakının ortakları olarak her iki partinin bayrak, flama, amblem ve benzeri emarelerinin ortak şekilde kullanıldığı haftalık grup toplantılarında iki partinin milletvekillerine ve kamuoyuna sesleneceklerdir. Gelecek Partisi milletvekilleri, tüm siyasi faaliyetlerini Gelecek Partisi adına yapacaklardır. Her iki partinin milletvekilleri kendi partilerindeki görev ve sorumluluklarını hiçbir değişiklik olmadan sürdürecekler, yürüttükleri siyasi çalışmalarda kendi genel başkanlarına ve parti kurullarına karşı sorumlu olacaklardır. İki partinin TBMM’de iş birliği ve güç birliği anlayışı ile çalışmalarını yürütmelerini sağlamak üzere liderler ve ilgili parti birimleri arasında istişari mekanizmalar oluşturulacaktır. Bu ortaklık zemininde oluşabilecek görüş farklılıklarında partiler kendi program ve politikalarına uygun şekilde faaliyette bulunabileceklerdir.

Her iki partinin muhalefetin demokratik zeminin güçlendirilmesi amacıyla daha kapsamlı ve katılımcı bir iş birliği içinde çalışması için gösterdiği çabalar iyi niyet ve kararlılıkla sürdürülecektir. İttifakı oluşturan partiler diğer partilerle ikili ilişkilerinde eşgüdüm içinde olmaya özen göstermekle birlikte bağımsız hareket etme hakkına sahip olacaklardır. Gerektiğinde diğer ittifak ve partilerle birlikteliğe de açık olacak şekilde; Saadet ve Gelecek Partileri 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde ortak aday belirleme, birlikte liste yapma, hangi seçim bölgesinde hangi parti adı ile seçime girileceği hususları dahil olmak üzere her türlü iş birliğini yürüteceklerdir.

Ülkemizde temel hak ve özgürlüklere dayalı gerçek bir demokrasinin kurumsallaşması, evrensel adalet ilkesinin ve milli değerlerimizin siyasi hayata yansıtılabilmesi, siyasi ahlak ve nezakete dayalı bir siyasi iklimin oluşturulabilmesi, vatandaşlarımıza insan onuruna yakışır bir hayat standardının sağlanabilmesi için parti çıkarlarımızı gözetmeksizin attığımız bu adımın ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını dileriz.”

