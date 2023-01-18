Gel beraber Mesut olalım

Bir zamanlar onun maçlarını izlemek için adeta yerimizde duramazdık. Alman Milli Takımı, Real Madrid, Arsenal, Fenerbahçe ve Başakşehir derken Mesut Özil’in yeni adresi Suudi Arabistan olacak gibi gözüküyor.

Futbolu bırakacağı konuşulurken Araplar herhalde aklını çeliverdi. Adı Mesut ama Türkiye kariyerinde kendisi dahil kimseyi mesut edemedi. Oysa bir zamanlar nasıl da Mesut’tuk… Almanya için oynarken, “Nasıl bizim milli takımımızda oynamaz” diye kıskanır ve hayıflanırdık. 2018 seçimleri öncesinde cumhurbaşkanımız ile yan yana resim çektirerek desteğini vermiş ve bizleri de umutlandırmıştı. Resmen, “HAYALDİ GERÇEK OLDU” sloganı gibiydi. İnanamadık ve Fenerbahçe’deydi. Ancak biz nereden bilelim futbolu kafasında bitirdiğini ve uzatmaları oynadığını. Mesut futbolu bırakmamış ama futbol onu bırakmış. Fenerbahçe’deki başarılarından sonra şampiyon olmuş devlet destekli Başakşehir’e transfer oldu.

Şimdi Mesut, mutluluğu Arabistan’da arayacakmış. Arabistan’dan sonra sırada Çin veya Amerika varmış. Türkiye’de olmadı ama belki oralarda bizleri Mesut eder diye büyük bir umut ile bekliyoruz. Mesut Özil’i Türkiye’ye, “GEL BERABER MESUT OLALIM”, şarkısıyla karşılamıştık ama maalesef MESUT olamadık. Artık olmuyorsa olmuyordur. Tadında bırakmak ve başka macera aramak gereksizdir. Başakşehir ve devlet büyüklerimiz yaklaşan seçimler öncesinde sana görkemli bir jübileyi esirgemezler herhalde diye düşünüyorum. Ya bırak, ya da git biraz da Arapları mesut et bizler MESUT olduk olacağımız kadar.