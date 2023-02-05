Gedson’u çok aradılar

Beşiktaş çok kaliteli oyunculara sahip. Ancak dün Sivasspor deplasmanında ortaya çıktı ki; bu takımın en kilit futbolcusu Gedson Fernandes. Karagümrük maçının bitiminde gördüğü sarı kart nedeniyle dün cezalıydı. Gedson’un yokluğunda Beşiktaş, ne organize olabildi, ne doğru düzgün hücuma çıkabildi, ne orta alanda rakibi eksiltebildi. Beşiktaş, kadrosunda topla dripling özelliği olan futbolcu bulunmamasının faturasını ödedi.

5 haftalık galibiyet serisiyle arkasına aldığı rüzgarı Karagümrük beraberliğiyle kaybeden Beşiktaş, Sivas önünde tahmin edilenden çok daha kötü bir futbol oynadı. İlk yarıda sadece 2 şut atabilen siyah-beyazlılar, ikinci yarıda da da kaleyi tutturamadı.

Hadziahmetovic, Necip ve Tayfur’dan oluşan orta saha, topu hücuma taşıyamadı, kanat oyuncuları da ofansa yeterli destek veremedi. Kadronda Aboubakar ve Cenk gibi iki önemli gol silahı var ama topu onlara getiremeyen bir Beşiktaş izledik.

Şenol Güneş, son yarım saatlik bölümde kulübedeki tüm silahlarını sahaya sürdü, ama Sivas defansı geçit vermedi.

Ligin bitmesine daha uzun bir süre var, köprünün altından çok sular akar ama son 2 maçta 5 puan kaybeden, liderin 12 puan gerisine düşen Beşiktaş’ın şampiyonluk şansını iyice zora soktuğu da bir gerçek.