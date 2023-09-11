Geçmişe dönük kıskançlığa dikkat!

Eş ya da sevgilinin geçmişte yaşadığı beraberliği kıskanmaya retroaktif kıskançlık denir. Bu sorun çözüme kavuşturulmazsa ilişkiyi derinden sarsabilir.

Takıntımdan nasıl kurtulabilirim?

SORU:

Bir yıldır evli bir erkeğim. Eşimin benden önce 1,5 yıl süren bir ilişkisi olmuş. Benim sorunum sık sık eşimin önceki ilişkisini düşünmem. Bu yüzden onu sürekli sorgu­luyorum. Ne yapmalıyım? M.F./Kayseri

CEVAP:

Günümüzde hemen herkesin son ilişkisinden önce bir ya da birden fazla yaşanmış bir geçmiş öyküsü olabilir. Bu kaçınılmaz bir durum olduğu için hayatlarının belirli bir döneminde bir araya gelen kişilerin birbirlerinin geçmişini değil, ilişkilerinin başladığı tarihi milat alması gerekir. Eş ya da sevgilinin geçmişte yaşadıklarını geriye dönük kıskanmaya retroaktif kıskançlık denir. Kıskanan kişi en büyük zararı önce kendisine sonra eşine verir. Çözümsüz kalan kıskançlık olayları da ilişkinin temelini sarsar. Bu tür bir kıskançlığın temelinde kıyaslanma ve cinsel yetersizlik duyguları vardır. Retroaktif kıskançlık yaşayan kişilerin eşleri için hayat bir cendere içinde geçer, cinsel ilişkide bile bir türlü rahat hareket edemezler. Retroaktif kıskançlık bir takıntı hastalığı olabileceği gibi bir kişilik sorunu da olabilir. Sizin durumunuzda bu tür düşüncelerin devam etmesi ve ilişkinize zarar verecek bir duruma gelmesi durumunda bir uzmandan destek almanız uygun olur.

Bu yöntemlerin bir zararı var mı?

SORU:

28 yaşındayım ve yeni evli bir erkeğim. Hemen çocuk düşünmüyorum. Ancak eşim doğum kontrol yöntemi kullanırsa bir daha gebe kalınamayacağını düşünüyor. Bize ne önerirsiniz? N.F./Bursa

CEVAP:

Eşiniz gibi düşünen kadın sayısı sanılandan çok daha fazladır. Ancak doğum kontrol yöntemleri kısırlık yapmaz, sadece kullanıldığı sürece gebe kalmaya engel olur. Zaten kullanım amacı da budur. Tüplerin bağlanması gibi cerrahi yöntemlerinin dışında ilaç bırakıldığında gebelik ihtimali yeniden başlar. Çocuk kararı çok önemli ve geri dönüşü olmayan bir karardır ve tek bir eşin endişelerine bakarak verilmez, her iki tarafın da buna hazır ve istekli olması gerekir. Eşinizle birlikte bir kadın doğum uzmanına giderek doğru bilgilerin onun tarafında verilmesini sağlayabilir, onun korkularına uygun bir korunma yöntemini seçebilirsiniz.