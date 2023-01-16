Geçmeyen HPV cinsel hayatı nasıl etkiler?

Genellikle cinsel yolla bulaşan ve genital siğillere yol açan HPV bir kez vücuda girdiğinde hücreler içine yerleşir ve dönemsel olarak tekrarlayan enfeksiyonlara yol açar. Bulaşıcı olduğu için cinsel hayata zarar verir…

Çocuk için nasıl birlikte olabiliriz?

SORU:

Eşimde HPV (Human Papilloma Virüs) var. Tedavisi devam ediyor ama tam olarak geçmiyor sık sık siğillerle tekrar ediyor. Ben korunmak için kondom kullanıyorum ama çocuk da istiyoruz. Ne yapabiliriz? R.S./ Antalya

CEVAP:

HPV hem erkek hem de kadın genital bölgede ve bu bölge mukozalarında enfek­siyon yapan, siğil şeklinde kitlelerin olu­şumuna neden olan bir çeşit virüstür. HPV vücutta dönemsel olarak tekrarlayan en­feksiyonlara yol açar. Sürekli karşılıklı bulaştığı için cinsel hayatı olumsuz etkiler. Temizlik ve hijyen en önemli korunma yöntemidir. Tedavi edilmeyen HPV kadın ve erkekte kansere neden olabilir. Tedavi genellikle atak dönemlerinde ortaya çıkan siğilleri ameliyatla alma, yakma, dondur­ma şeklinde yapılabilir. Sizin durumunuzda hastalığın atak göstermediği dönemlerde gebeliği deneyebilir ya da tüp bebek mer­kezinde aşılama yolunu seçebilirsiniz.

Eşim ilişkide niye bu kadar aceleci?

SORU:

34 yaşında evli bir kadınım. Bir yıldır evliyim, eşim cinsel ilişki sırasında çok aceleci, hemen cinsel ilişkiye girmek istiyor ama ben tatmin olmuyorum. İlk evliliğimde böyle değildi, eşim neden böyle davranıyor? N.F./İstanbul

CEVAP:

Kadından farklı olarak erkeğin cinsel birleşmeyi gerçekleştirmesi için ereksi­yona ihtiyacı vardır. Bu birçok fizyolojik ve psikolojik yapının uyumlu çalışmasıyla gerçekleşen karmaşık pozitif bir bedensel tepkidir. Ereksiyonu oluşturmak ve sür­dürmek zordur. Buna rağmen bu durum bir erkek için neredeyse güçlü ve yeterli olmanın tek göstergesidir. Bu nedenle performans kaygısı yaşayan erkekler cin­sel birliktelik sırasında mahcup olmamak için ereksiyonu kaybetmeden cinsel iliş­kiyi tamamlamak isterler. Bu çoğu zaman cinsel deneyimsizlik ve öz güven eksikli­ğinden kaynaklanır. Eşinize önemli olanın onun performansı değil birlikte geçirdiği­niz zamanın olduğunu hissettirdiğinizde kendini daha rahat hissederek ilişkide daha uzun süre kalmasını sağlayabilirsi­niz. Sorunun devam etmesi durumunda bir uzmandan destek almanız uygun olur.

Aramızdaki sorun kolay düzelir mi?

SORU:

33 yaşında evli bir kadınım. Eşim beni sevdiğini söylüyor ama benimle çok seyrek birlikte oluyor, sevişmeden yalnızca birleşmek istiyor, onda da hemen boşalıyor. Bu sorun kolay düzelir mi? E.Z./Adana

CEVAP:

Yazdıklarınızdan eşinizle cinsellikten bek­lentilerinizin farklı olduğu bu nedenle cin­sel hayatınızda bir uyum sorunu yaşadığınız anlaşılıyor. Eşinizin sizinle hiç sevişmek istememesi adeta mastürbasyon yapar gibi yalnızca boşalma odaklı bir cinselliği tercih etmesi, yaşadığınız cinsellikten haz almadığını gösterir. Bunun her ikinizden ya da evlilik ilişkisinden kaynaklanan birçok sebebi olabilir. Sizin durumunuzda dene­yimli bir cinsel terapistten profesyonel destek alarak cinsel hayatınızı her ikinizin de tatmin edecek şekilde yeniden yapılan­dırmanız uygun olur. Cinsel terapi doyumlu bir cinsel hayatın oluşmasına yardımcı olur.