BAZI ayrılıklar sevdadandır denilir, Sergen Yalçın’ın da vedası böyle oldu. Her karanlık bir gün yerini aydınlığa bırakır; bunu da Önder Karaveli’de gördük. Kazanılan Süper Kupa ve ligde 2 maçlık galibiyet serisiyle kalesini gole kapatan bir Beşiktaş izledik.

Daha yolun başında olan Önder Hoca’nın, saha içi müdahaleleri ve maç sonu yaptığı analiz konuşmaları oldukça umut verici. Futbolun içinden ve daha dibinden gelen Önder Hoca, şu ana dek sınıfı geçti. Karaveli’yle başlayan yeni dönem geçici değil kalıcı olsun. Ne gerek var Avrupa’dan C sınıfı bir teknik adamı getirmeye. Gelen Avrupalı hoca, Klopp, Mourinho veya Tuchel etkisi mi yapacak sanki… Tabii ki hayır!

Başkan Çebi, vefa sahibi bir kişiliğe sahiptir. Bunu bizlere geçmişteki kararlarında gösterdi. Önder Karaveli’yi de geçtiğimiz günlerde onore eden Çebi’nin gelecek sezonda da Beşiktaş âşığı olan Karaveli’yle devam etmesi gerekir. Sezon sonuna kadar bazı maçlarda kötü sonuçlar çıkabilir ama genel tabloya baktığımızda Önder Hoca’nın oyuncu grubuyla ilişkisi ve futbol bilgisi Süper Lig’e yetecek düzeyde.