Geçen ay göçmen kaçakçılığı yapan 15 kişi tutuklandı

Van’da geçen ay göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 23 şüpheliden 15’i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde “göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti” yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, 1-31 Ağustos’ta gerçekleştirilen 14 operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 23 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 15’i tutuklandı, 8’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(AA)