Gece seksi mi sabah seksi mi?

Çoğu insan seks için en ideal zamanın geceleri olduğunu düşünüyor. Peki bu doğru mu? Yoksa sabah yapılan seks mi daha iyi?

Eşim neden böyle bir şey istiyor?

SORU:

34 yaşında 4 yıldır bir kadınım. Eşim son zamanlarda beni uyandırıp, sabahları seks yapmak istiyor ve daha faydalı olduğunu söylüyor. Bu doğru mu? N.E./Sinop

CEVAP:

Sabah dinlenmiş vücut ve zihinle sekse odaklanmak diğer zamanlara göre daha kolaydır. Aynı zamanda erkeklerde testosteron hormonunun en çok salgılandığı saatler sabah saatleridir. Buna ek olarak, sabah saatlerinde yaşanılan seksle güne başlamak çifte mutluluk hormonu salgılatacağı için onları gün boyu mutlu kılar. Ayrıca sabah seksi çifte arzulandıkları hissini yaşatarak güne başlattığı için bu duygu durumu, gün boyu devam eder ve çiftin birbirine olan ilgi ve isteğinin sürekli olmasını sağlar. Sabah seksi, akşam seksine odaklanmış çifte, günün çeşitli saatlerinde seks olabileceğini ve zevk alabileceğini öğreten bir süreçtir. Monotonlaşan cinsel yaşama da renk katar. Ayrıca bu durum metabolizmanın hızlı çalışacağından da bir çeşit sabah egzersizi olarak düşünebilir.

Erken boşalmanın sebepleri nelerdir?

SORU:

6 yıldır evliyim ve 27 yaşındayım. 36 yaşındaki eşim erken boşalma sorunu yaşıyor. Sebebi ne olabilir? G.H./Adana

CEVAP:

Erken boşalma, bazı bedensel nedenler ya da prostat ve idrar yolları hastalıkları gibi fiziksel rahatsızlıklar nedeniyle olabilir. Aynı zamanda, erken boşalmaya kronik depresyon, anksiyete bozuklukları gibi ruhsal bozukluklar da neden olabilir. Travmatik çocukluk dönemi cinsel deneyimleri ve kişinin cinsel performansı üzerindeki kaygıları da bu sorunun nedenleri arasında gösterilebilir. Ancak erkekler çoğu zaman yakalanma korkusuyla, ayıp, yasak ve günah düşünceleriyle, skor takıntısıyla ve mastürbasyonun körlük veya sağırlık yapacağı gibi yanlış inanışlarla yaptıkları hızlı mastürbasyon ile erken boşalmayı öğrenirler. Ayrıca erken boşalma erkeğin cinsel doğasının bir parçasıdır. Sağlıklı genç erkekler ufak bir cinsel heyecandan bile etkilenerek istemsiz olarak boşalırlar, bu olağan ve doğal bir durumdur, çünkü henüz boşalma sürecinden sorumlu aşk kaslarını kontrol etmeyi öğrenmemişlerdir. Sonuç olarak, yavaş yavaş kazanılan bu alışkanlık, boşalmayı başlatan aşk kaslarının bir refleksi haline gelir.

Bu bağımlılıktan nasıl kurtulabilirim?

SORU:

20 yaşında bir gencim, sık sık porno seyrediyorum. Bunun yanlış olduğunu bilmeme rağmen kendimi engelleyemiyorum. Ne yapmalıyım? D.A./Artvin

CEVAP:

Cinsellikle belki de yeni tanıştınız, merak ve arayış içindesiniz bu nedenle internet sitelerinde gördüğünüz her şey ilginizi çekiyor. Bununla birlikte orada gördüklerinizin gerçeği yansıtmadığını tümüyle cinselliği kar amacıyla sömüren bir sektör olduğunu bilmenizi isterim. Kimliğini ve kişiliğini aynı zamanda cinsel olgunlaşmanızı olumsuz etkileyecek bu tip sitelerden uzak durmanız, enerjini ilerde daha iyi bir meslek sahibi olma, daha rahat bir hayat yaşamı ve saygın bir insan olmanızı sağlayacak gelecek planlarına harcamanızı önerebilirim.