Gece kulübünde yer tartışması kanlı bitti
Haberler Gündem

Gece kulübünde yer tartışması kanlı bitti

Şişli’de bir gece kulübünde çıkan yer tartışmasında 3 kişi yaralandı. O anlar ise müşteriler tarafından cep telefonlarıyla saniye saniye kaydedildi.

Olay, Şişli Esentepe Mahallesinde bulunan bir gece kulübünde dün sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eğlenmek için gece kulübüne gelen iki taraf arasında yer tartışması yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahlarına sarılan taraflar, birbirine ateş etti. Olayda 3 kişi yaralanırken, müşteriler büyük korku yaşadı. O anlar ise cep telefonu ile görüntülendi.

Görüntülerde, yaşanan kargaşa nedeniyle müşterilerin masaların altına saklandığı görülüyor. Daha sonra yaralılar gece kulübünden çıkarılıyor. (DHA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Soğuk hava deposunda patlama: İki işçi ağır yaralı

Soğuk hava deposunda patlama: İki işçi ağır yaralı

Kayıp olarak aranan kişi sığındığı barakada bulundu

Kayıp olarak aranan kişi sığındığı barakada bulundu

Pencereden kavgayı izlerken polisin uyarı ateşiyle başından yaralandı

Pencereden kavgayı izlerken polisin uyarı ateşiyle başından yaralandı

Gece kulübünde yer tartışması kanlı bitti
Gündem