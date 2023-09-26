Gece kulübü işletmecisi otoparkta silahlı saldırıda öldürüldü

Bursa’da gece kulübü işletmecisi Bülent Karakuş (43) otoparktaki aracına giderken yanına yaklaşan otomobilden inen bir kişi tarafından önce darbedildi, ardından tabanca ile başından vuruldu. Olay anı çevredekiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Bu arada öldürülen Karakuş’un bir yıl önce gece kulübünde 1 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavga ile ilgili açılan ve 4 gün sonra görülecek olan davada şikayetçi taraf olduğu öğrenildi.

Olay, saat 20.45 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi, Çamlıca Mahallesi, Eğitimciler Caddesinde meydana geldi. Gece kulübü işletmecisi olduğu öğrenilen Bülent Karakuş, Çamlıca Parkının otopark bölümünde bulunan otomobiline doğru yürüdüğü sırada yanına yaklaşan araçtan inen kimliği belirsiz kişi tarafından önce darbedildi. Yaşanan arbede sırasında toplanan çevredekilerin tepki gösterdiği saldırgan, iddiaya göre tabancanın kabzasıyla defalarca yüzüne vurduğu Karakuşun başına ateş ederek olay yerinden otomobille kaçtı.

Karakuş, kanlar içerisinde yere yığılırken ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki kontrollerinde Karakuşun hayatını kaybettiği belirlendi. Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri ise olay yerinde incelemede bulundu.

Şüphelinin kaçtığı aracı takibe alan polis, olay yerinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta Misi Mahallesi mevkisinde terk edilmiş halde buldu. Karakuşun cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

DARP ANI KAMERADA

Otoparkta yaşanan olayda Karakuşun, saldırgan tarafından darbedilip, tabanca ile vurulduğu dehşet dolu anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şüphelinin Karakuşu darbettiği ve çevredekilerin duruma tepki gösterdiği görülüyor.

4 GÜN SONRA GÖRÜLECEK CİNAYET DAVASINDA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAKTI

Öte yandan Bülent Karakuşun, 29 Ağustos 2022 tarihinde gece kulübü önünde taksi şoförü Murat Kayalının hayatını kaybettiği, işletmede çalışan Mehmet C. ve Zülküf A.nın ise ağır yaralandığı silahlı çatışma ile ilgili sürdürülen soruşturma kapsamında açılan davada şikayetçi taraf olduğu öğrenildi. Olayla ilgili davanın da 29 Eylül tarihinde Bursa 3üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görüleceği belirtildi.

(DHA)