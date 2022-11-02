Geç oldu güç olmaz

Beşiktaş’ta Galatasaray derbisi öncesi ‘Güneş’ doğdu. 2015-16 ve 2016-17 sezonlarındaki lig şampiyonlukları ve Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazan Şenol Güneş, ikinci Beşiktaş dönemine süper bir start verdi. Cenk Tosun hamlesi bütün dengeleri değiştirdi. Şenol Hoca, formsuz olmadığını da gösterdi. Siyah-beyazlılar adına formda bir Şenol Hoca, çok fark yaratacaktır. Takım savunmasında sezon başından gelen aksaklıklar giderilirse daha farklı bir Beşiktaş, izleyeceğiz. Galatasaray derbisi zor geçecektir ama bundan sonra sahada ezilen bir Beşiktaş görmeyeceğiz. Geç oldu ama güç olmayacaktır.

Geçen yazılarımda inatla belirtmiştim Valerien Ismael’in yetersizliğini… Aklın yolu bir. Süper Lig’de macera aranmaz doğru teknik adamlarla yola çıkmazsanız sonucunda başarılı olmak imkansız gibi bir şey.

Jorge Jesus’un neler yaptığını gördükten sonra Beşiktaş’ta Şenol Güneş’in de total futbolu ligin seyir zevkini yükseltecektir. Galatasaray da teknik adam konusunda doğru yolu bulursa en azından lig sonuna kadar şampiyonluk yarışı izleyebiliriz. Aksi takdirde Jesus’lu Fenerbahçe, nisan sonunda şampiyonluk turları atacaktır.

Günümüz futbolunda, acemi ve hata yapan teknik adamlara büyük takımlarda yer yok.