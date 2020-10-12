Geç boşalmanın sebebi nedir?

Sürekli bir biçimde boşalmanın gecikmesi ya da olmaması şeklinde tanımlanan geç boşalma nadir görülen erkek cinsel işlev bozukluğudur. İşte nedenleri…

Bu dertten nasıl kurtulabilirim?

SORU:

Benim sorunum, geç boşalma. 3 senedir evliyim ve eşim de bu durumdan rahatsız. Ne yapacağımı bilmiyorum. Lütfen bir yol gösterin. G.R./Edirne

CEVAP:

Geç boşalma genellikle aşırı kontrollü ve kendini cinselliğe bırakmakta güçlük çeken ve partnerini erotize etmekte güçlük çeken erkeklerde görülen bir bozukluktur. Şeker, prostat gibi hastalıklar ya da kullanılan birtakım ilaçların yan etkisi olarak ortaya çıkabildiği gibi, başaramama korkusu yaşayan, eşiyle ilişkisinde sorunları olan, kaygılı, takıntılı ve mükemmeliyetçi erkeklerde daha sık görülür. Ayrıca mastürbasyon yapmayı alışkanlık haline getirmiş olan erkekler, eşleriyle girdikleri cinsel ilişkiyi mastürbasyon kadar uyarıcı bulmayabilirler ve nedenle de boşalma gecikebilir. Eşinizle açık açık konuşun ve ondan destek isteyin. Cinsel ilişki öncesi rahatlayıp gevşemeniz, kafanızdaki olumsuz düşüncelerden arınmanız, uzun bir ön sevişme yapmanız ve aşamalı olarak uygulanacak mastürbasyon egzersizleri ile mastürbasyondan duyulan hazzı vajinaya yönlendirmek faydalı olacaktır.

Evlendiğimde bir faydası olur mu?

SORU:

30 yaşında bekar bir kadının. Hiç mastürbasyon yapmadım. Evli arkadaşlarım yapsan iyi olur, ilerde orgazm sıkıntısı çekmezsin diyorlar. Faydası olur mu? N.A./ Eskişehir

CEVAP:

Erkekler kadar olmasa da ihtiyaç duyduklarında kadınlar da mastürbasyon yapabilir ve bu çok doğal bir eylemdir. Kadınlar başta bekareti kaybetme korkusu olmak üzere kültürel ve dini nedenlerle mastürbasyon yapmaktan çekinirler. Birçok kadının ancak evlendikten sonra yapması sık görülen bir durumdur. Doğru ve abartısız yapılan mastürbasyon yoluyla kişi rahatlar, gevşer, kendi bedenini tanır, nerelerine dokunulmasından zevk aldığını keşfeder ve bir partneri yoksa cinsel dürtülerini en uygun şekilde tatmin etmiş olur. Cinselliği keşfetmek, bedeninizi tanımak ve orgazm olmayı öğrenmek için ihtiyaç duydukça mastürbasyon yapmanızda hiçbir sakınca yoktur. Arkadaşlarınız haklı olmakla beraber bu kararı etki altında olmadan vermeniz önemlidir.

Eşimi çocuk için nasıl ikna ederim?

SORU:

36 yaşındayım. Ben çocuk sahibi olmak istiyorum ama eşim istemiyor. Doğum kontrol haplarını bıraktıktan sonra eşimde cinsel isteksizlik gelişti. Bunu aşabilir miyiz? M.D./ Ankara

CEVAP:

Çocuk sahibi olmak çok önemli bir karardır, bir kere çocuk sahibi olduktan sonra yokmuş gibi davranamaz, hayatınızı çocuklu bir çift olarak organize etmek, önceliklerinizi çocuğa göre belirlemek zorunda kalırsınız. Bu nedenle eşlerden birinin tek taraflı çocuk sahibi olmayı istemesi durumunda bu istek diğer eşte ciddi bir strese ve buna bağlı cinsel işlev bozukluklarına neden olabilir. Gebeliğin cinsellikle doğrudan bir bağlantısı olduğu için çocuk istemeyen eşte cinsellikte uzaklaşma, cinsel isteksizlik ya da bilinçaltının geliştirdiği bir çözüm olarak sertleşme ve boşalma sorunları ortaya çıkabilir. Güven sorunu çözülmeden cinsel sorunları çözmek mümkün değildir.