Gebze’de, 2’si zincirleme 3 kaza; 4 kişi yaralandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen, 2’si zincirleme 3 kazada 9 araç çarpışırken, 4 kişi yaralandı.

Kazalar, sabah saatlerinde, D-100 yolu İstasyon Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Yağışla kayganlaşan yolda kamyonet, kamyon, minibüs ve hafif ticari aracın çarpıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekibi, yaralıları ambulanslarla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırdı. Tedaviye alınan 4 yaralının hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Aynı bölgede, farklı saatlerde 2 otomobil çarpışırken, 3 otomobilin karıştığı zincirleme kaza da oldu. Bu kazalarda yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi. Kazalar nedeniyle yolda ulaşım, bir süre aksarken, araçların kaldırılmasıyla normale döndü. Polis, kazalarla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)