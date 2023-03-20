Gebze Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Personel alım ilanı

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü tarafından sözleşmeli personel alımı yapılacak.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” ek 2 nci maddesinin (c) fıkrası uyarınca Rektörlüğümüz tarafından yapılacak olan sözlü sınav başarısı sırasına göre sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

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