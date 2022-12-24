Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alıyor
Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre Gebze Teknik Üniversitesi’ne Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacak.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Gebze Teknik Üniversitesi bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. ve 50/d maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca “Öğretim Görevlisi/Araştırma Görevlisi” alımı yapılacak olup ayrıntılı bilgi aşağıda yer almaktadır.
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