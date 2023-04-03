Gebze Belediyesi 6054 metrekare alanı kiraya verecek

Gebze Belediyesi tarafından 6054 metrekare alan ihaleyle kiraya verilecek.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre: Belediyemize ait, Balçık Mah. 206 ada 11 numaralı parsel içindeki 6054 m2 tescilsiz alanı, kullanmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36’ıncı maddesi gereği kapalı teklif usulü ihale edilerek kiraya verilecektir. İhale 20/04/2023 Perşembe günü saat 11:10’ da Hacı Halil Mah. Şehit Numan Dede Cad. No: 5, Gebze Belediyesi Ek Hizmet Binası Encümen Toplantı Odasında, Belediyemiz Encümenince yapılacaktır.

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